En el dictamen expuesto, se declara procedente retirar la inmunidad procesal al imputado, a fin de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra, en defensa de sus derechos. A partir de la aprobación del dictamen, también quedaría separado del cargo.

Si bien, el desafuero del alcalde ya fue aprobado por la Comisión Jurisdiccional del Congreso local, aún era necesario el voto a favor de 16 de los 30 diputados para que este proceda. Este viernes, con 28 votos a favor y 0 abstenciones las y los diputados de Zacatecas votaron a favor para quitarle el fuero al alcalde del municipio de Guadalupe.

El alcalde de Guadalupe dice ser inocente

Este jueves, a través de un comunicado, Julio César Chávez Padilla, por primera vez se pronunció públicamente sobre las acusaciones que se le imputan, relacionados con el asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego.

En el comunicado, Chávez Padilla sostuvo que es “inocente” de los delitos de homicidio y robo calificado y anunció que "acompañado de condición y firmeza de inocencia", acudirá a las instancias respectivas para plantear su defensa sobre dichos señalamientos, "de los cuales nada hay de cierto, por lo que dejaré en claro ante la sociedad la veracidad de mis palabras, respaldadas en las evidencias de mis acciones".

"Podría no ser el primer inocente en ser acusado de algo que no cometí, pero entiendo más mi responsabilidad de hacerle frente y seguir el ejemplo de afrontar una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos", agregó.

El alcalde agregó además que hará las aclaraciones y aportaciones de prueba pertinentes ante las instancias correspondientes para mantener la evidencia de su inocencia.

Este jueves, Gamón Rodríguez, abogado del alcalde morenista informó que tanto Chávez Padilla como su esposa se encuentran en Zacatecas.

Así, el caso de Chávez Padilla se suma al caso de la exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta, de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, privada de la libertad al día luego de que fue acusada por la desaparición y homicidio de la activista Uruchurtu Cruz, ocurrido en marzo del 2022.

Cabe recordar también que en 2019, Cipriano Charrez Pedraza, ahora exdiputado morenista, también se vio en medio de la polémica luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados, ordenó el retiro del fuero constitucional, por su presunta responsabilidad de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena, luego de que se le acusó de haber provocado la muerte de un joven conductor en Ixmiquilpan, Hidalgo.