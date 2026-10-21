Inteligencia civil, uniforme militar: el matrimonio sin acta

Datos de un lado, datos del otro, y un puente entre una institución civil y una corporación militar.

Lo que no dijeron

Lo verdaderamente relevante es lo que no se explicó.

Los funcionarios no detallaron qué bases se conectarán, qué niveles de acceso tendrá cada institución, cuál es el calendario de implementación ni qué controles técnicos regirán las consultas.

Es decir, se anunció la puerta, pero no la cerradura, ni quién tendrá la llave, ni quién llevará el registro de quién entró.



Se invoca, además, que todo ocurrirá conforme a la ley y bajo la conducción del Ministerio Público. Es una frase correcta y, por sí sola, vacía: la ley no se cumple por declaración, se cumple con procedimientos que alguien pueda auditar.

El ancla legal y su fragilidad

El convenio se apoya en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, que ya preveía compartir productos de inteligencia con la Guardia Nacional y conectar plataformas y bases en tiempo real.

Aquella ley pasó entre acusaciones de la oposición que la llamaron ley espía y de vigilancia masiva sin control judicial efectivo.

Ese es un señalamiento político, no una sentencia. Pero tampoco quedó respondido.

Un convenio administrativo no puede ampliar lo que la ley permite; solo puede operar lo que ya permite. Y si la ley dejó huecos, el convenio los hereda y puede profundizarlos sin pasar por el Congreso.