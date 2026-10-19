FGR con acento político: autonomía de adorno

Hasta aquí, hechos; lo demás es interpretación, y la interpretación importa porque el delito carga hasta cuarenta años de prisión.

La fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal castiga actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

Esa finalidad no es adorno: es el elemento subjetivo que separa al traidor del funcionario imprudente, torpe o desleal a su cadena de mando. La omisión de informar y la violación de protocolos tienen otro nombre: ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos que Chihuahua le imputa, con penas que reportes locales ubican hasta en cinco años.

Saltar de ahí a cuarenta años exige, bajo esa fracción, probar que quiso someter al país a un poder extranjero.

Cooperar, aun mal y sin informar a la federación, con un aliado contra un narcolaboratorio no se parece a eso.

Venganza política: la sospecha que el Estado se ganó

Que la acusación sea endeble no prueba que sea venganza, pero el contexto la invita. Jáuregui fue detenido primero por la fiscalía de Chihuahua, gobernada por el PAN, y luego se le notificó la orden federal.

Días antes, la gobernadora Maru Campos dijo que él actuó “por la libre”, y el exfiscal había manifestado interés en la candidatura panista a la alcaldía de la capital.

Además, la FGR admite que fue él quien dio a conocer los hechos: el supuesto traidor resulta ser quien contó el secreto. Nada de esto demuestra persecución, pero es lo que un fiscal serio evita, porque convierte cada decisión técnica en sospecha política.