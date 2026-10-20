UIF: Unidad de Información Fugaz

El país no salió sabiendo lo único que importaba.

Solo caben dos explicaciones: el secretario ignora el estado de los expedientes de una unidad que depende de él, o los conoce y decidió que el Senado no merecía saberlo.

Ambas son graves. Y ambas delatan un problema de diseño, no una mala tarde en tribuna.

Un árbitro que reporta al jugador

La UIF es hoy un órgano desconcentrado de Hacienda.

Es decir, la unidad que debe detectar el dinero sucio de funcionarios y políticos cuelga jerárquicamente de un integrante del gabinete que comparte proyecto, mesa y destino con esos mismos funcionarios. Ningún manual de conflicto de interés aprobaría ese organigrama.

Quien ha trabajado dentro de corporaciones sabe que el sesgo casi nunca llega como orden escrita: llega como cercanía, como cálculo, como paciencia.

Un expediente incómodo no se cierra; se deja madurar.

A ello se suma una incompatibilidad de vocaciones. Hacienda vive de recaudar, calmar mercados y mantener contenta a la banca.



La UIF debe producir inteligencia con consecuencias penales.

Cuando ambas lógicas chocan, gana la que paga la nómina.

Por eso sostengo que la UIF debe pasar a la SSPC, donde su producto natural, la inteligencia financiera criminal, alimenta de manera directa al Gabinete de Seguridad y se convierte en denuncias sólidas ante la FGR, sin pasar por el filtro de un secretario con otras prioridades.

Además, Hacienda administra a la CNBV y al SAT, es decir, a buena parte de quienes generan los reportes que la UIF analiza.