Las cuatro caras de la brecha de género

En general, Europa presenta el mejor resultado regional, con 75.7% de su brecha cerrada, seguida de América del Norte, con 75.2%, y América Latina y el Caribe, con 74.5%.

La primera dimensión, participación y oportunidades económicas, es una de las grandes asignaturas pendientes a escala mundial: apenas se ha cerrado 61.7% de la brecha. América del Norte registra el mejor resultado regional, con 77.1%.



En América Latina y el Caribe, Barbados alcanza 84.8%, mientras México registra 61.8%. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 del INEGI muestra que las mexicanas dedican, en promedio, 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, frente a 18.2 horas de los hombres. Es una diferencia de 21.5 horas semanales. Además, las mujeres concentran 66.8% del tiempo total destinado al trabajo no remunerado. Estos datos no forman parte del cálculo del índice del WEF, pero ayudan a dimensionar una de las condiciones estructurales que pueden limitar la participación económica de las mexicanas, por eso cobra relevancia la corresponsabilidad social de los cuidados.

El segundo componente, logro educativo, presenta un panorama completamente diferente. La brecha mundial está cerrada en 96.2%, convirtiéndolo en uno de los ámbitos más cercanos a la paridad.

Pero cerrar la brecha educativa no significa necesariamente garantizar aprendizajes de calidad. Los resultados más recientes de PISA 2025 muestran que México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Mientras matemáticas y lectura retrocedieron siete puntos respecto de 2022, el desempeño en ciencias se mantuvo prácticamente estable. En matemáticas, solo alrededor de 30% de las y los estudiantes alcanzó el nivel básico de competencia, frente a 65% en promedio en la OCDE.

