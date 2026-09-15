La tensión México-Estados Unidos como competencia empresarial

La certeza es una de las principales materias primas de la inversión y, para México, la estabilidad de la relación con Estados Unidos es un elemento central. Cuando el clima bilateral se enrarece, aumenta la percepción de riesgo, algunas decisiones se aplazan y las disputas latentes encuentran mejores condiciones para activarse.

Estados Unidos cuenta con amplios instrumentos de defensa comercial: investigaciones antidumping, cuotas compensatorias, salvaguardas, revisiones de origen, auditorías aduaneras y otras medidas. El T-MEC agregó mecanismos laborales y procedimientos de solución de controversias que también pueden convertirse en instrumentos de presión.

Las empresas ya están familiarizadas con estas herramientas, pero la diferencia está en el contexto político. Una petición que en circunstancias normales tendría pocas posibilidades de prosperar puede resultar mucho más atractiva para un gobierno interesado en mostrarse firme frente a México. Y bajo una administración como la de Donald Trump, particularmente receptiva a los argumentos de seguridad nacional y protección de la industria estadounidense, la oportunidad es todavía mayor.



Por eso, el riesgo para una empresa mexicana puede provenir menos del conflicto bilateral en sí que del competidor que aprende a utilizarlo.

Una demanda proteccionista, por ejemplo, adquiere mayor fuerza cuando deja de presentarse simplemente como una disputa comercial y se vincula con seguridad nacional, fentanilo, migración, trabajo forzado o subsidios desleales. El cambio de narrativa puede abrir la puerta a instrumentos gubernamentales mucho más severos.

Algo similar ocurre con la aplicación de las regulaciones existentes. No siempre es necesario imponer un nuevo arancel. Basta exigir con mayor rigor verificaciones de origen, auditorías aduaneras o requisitos laborales y ambientales para elevar considerablemente el costo de operar de una empresa.