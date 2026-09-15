Cuando la relación entre México y Estados Unidos se deteriora, las consecuencias no se quedan en las cancillerías ni en las declaraciones de los presidentes: pueden también impactar a las empresas. Una controversia entre gobiernos puede convertirse en la oportunidad que esperaba un competidor para impulsar un arancel, endurecer una regulación o desempolvar un expediente que llevaba años archivado.
La tensión México-Estados Unidos como competencia empresarial
La certeza es una de las principales materias primas de la inversión y, para México, la estabilidad de la relación con Estados Unidos es un elemento central. Cuando el clima bilateral se enrarece, aumenta la percepción de riesgo, algunas decisiones se aplazan y las disputas latentes encuentran mejores condiciones para activarse.
Estados Unidos cuenta con amplios instrumentos de defensa comercial: investigaciones antidumping, cuotas compensatorias, salvaguardas, revisiones de origen, auditorías aduaneras y otras medidas. El T-MEC agregó mecanismos laborales y procedimientos de solución de controversias que también pueden convertirse en instrumentos de presión.
Las empresas ya están familiarizadas con estas herramientas, pero la diferencia está en el contexto político. Una petición que en circunstancias normales tendría pocas posibilidades de prosperar puede resultar mucho más atractiva para un gobierno interesado en mostrarse firme frente a México. Y bajo una administración como la de Donald Trump, particularmente receptiva a los argumentos de seguridad nacional y protección de la industria estadounidense, la oportunidad es todavía mayor.
Por eso, el riesgo para una empresa mexicana puede provenir menos del conflicto bilateral en sí que del competidor que aprende a utilizarlo.
Una demanda proteccionista, por ejemplo, adquiere mayor fuerza cuando deja de presentarse simplemente como una disputa comercial y se vincula con seguridad nacional, fentanilo, migración, trabajo forzado o subsidios desleales. El cambio de narrativa puede abrir la puerta a instrumentos gubernamentales mucho más severos.
Algo similar ocurre con la aplicación de las regulaciones existentes. No siempre es necesario imponer un nuevo arancel. Basta exigir con mayor rigor verificaciones de origen, auditorías aduaneras o requisitos laborales y ambientales para elevar considerablemente el costo de operar de una empresa.
El T-MEC ofrece también mecanismos selectivos. El mecanismo laboral de respuesta rápida permite presentar quejas contra instalaciones específicas en México; las reglas de origen de sectores como el automotriz o el acero pueden generar controversias, mientras que los diferendos sobre energía o productos agrícolas pueden escalar en un momento político favorable.
Pero quizá la señal más importante aparece antes de cualquier procedimiento formal. Las ofensivas comerciales comienzan preparando el terreno mediático para una eventual demanda. Estudios de asociaciones empresariales, artículos en medios especializados, declaraciones de legisladores y documentos de centros de análisis pueden ir construyendo durante meses la narrativa que posteriormente justificará una acción o una demanda.
Para las empresas mexicanas, por tanto, monitorear solamente los procedimientos oficiales significa muchas veces llegar tarde.
Sin embargo, el mismo entorno genera oportunidades. Aquí hay cuatro ejemplos:
1. Construir confianza. Una empresa mexicana que demuestra cumplimiento, trazabilidad y certidumbre puede separar su reputación del riesgo atribuido al país. Cuando México es percibido como incierto, ser previsible adquiere valor comercial.
2. Identificar aliados. Dentro de Estados Unidos hay importadores, fabricantes y distribuidores que dependen de insumos mexicanos y tienen inversiones, empleos y clientes que proteger. Proporcionarles información sobre empleos estadounidenses, costos y efectos sobre los consumidores puede convertirlos en defensores mucho más eficaces del comercio bilateral que cualquier argumento formulado desde México.
3. Posicionarse como proveedor confiable. Las tensiones de Estados Unidos con otros países abren oportunidades de sustitución. Cuando un arancel estadounidense encarece productos provenientes de Asia u otras regiones, proveedores mexicanos con capacidad productiva, certificaciones y reglas de origen en orden pueden ocupar rápidamente ese espacio.
4. Convertir el cumplimiento en inversión. Una empresa que se adelanta a estándares más estrictos en materia laboral, ambiental o de origen transforma la inversión en cumplimiento en una barrera que sus competidores deberán superar.
La lección es que las compañías mexicanas necesitan incorporar una lectura política a su estrategia de negocios. Deben identificar los expedientes que podrían activarse, seguir la construcción de narrativas en Washington, fortalecer a sus aliados estadounidenses y contar su propia historia antes de que otros la cuenten por ellas.
Ninguna empresa mexicana puede controlar el estado de la relación con Estados Unidos, pero sí puede anticipar sus efectos y aprovechar las oportunidades que genera. En una relación bilateral cada vez más politizada, la ventaja será de quien sea capaz de ver venir una crisis antes de que su nombre aparezca en el expediente.
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*Antonio Ocaranza Fernández es CEO de OCA Reputación. Síguelo en X como @aocaranza y/o en LinkedIn .
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.