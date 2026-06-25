El Mundial de futbol y la infraestructura para el espectáculo

Sin importar los conflictos internacionales o las manifestaciones en las ciudades sede -como en la Ciudad de México- el mundial avanza de acuerdo con los tiempos y las exigencias de la FIFA en un marco de gobernanza.

Como ocurre en cada edición, las ciudades sede han tenido que adaptarse a una serie de exigencias y requisitos establecidos por la FIFA. Algunos de estos requisitos están directamente relacionados con la actividad deportiva, como sucede con los estadios o los campos de entrenamiento. Sin embargo, otros requerimientos tienen un impacto más amplio sobre el entorno urbano y en la vida de quienes habitan las ciudades anfitrionas.

Algunos de estos requerimientos consisten en: la existencia de aeropuertos de alta capacidad, sistemas de movilidad eficientes, infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, así como planes integrales de conectividad; redes de infraestructura vial adecuada y garantía de suministro de agua, entre otros. La organización de un Mundial trasciende el ámbito deportivo y se convierte en un desafío de planeación urbana.

Corresponde a los gobiernos locales definir las obras y proyectos necesarios para atender estas exigencias, así como las fuentes de financiamiento para realizarlos. En la mayoría de los casos, una parte significativa de estos recursos provienen del erario. Por ello, la infraestructura asociada a una justa mundialista debería atender a una lógica que vaya más allá de las necesidades del espectáculo deportivo, y traducirse en un beneficio a largo plazo para quienes habitan esas ciudades.

Para este mundial de futbol 2026, los capitalinos fuimos testigos de varias obras públicas en la Ciudad de México, varias de ellas realizadas en un periodo de tiempo relativamente corto, pese a que la designación como ciudad sede se dio hace varios años. Algunas de estas obras públicas son: la ciclovía en calzada de Tlalpan, calzada flotante de Tlalpan, la renovación y mantenimiento del tren ligero, así como la remodelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y de algunas estaciones del sistema de transporte colectivo metro. Cabe destacar que algunas de estas obras estuvieron orientadas principalmente al mejoramiento de la imagen urbana, pero no resuelven los problemas estructurales de movilidad que diariamente enfrentan millones de personas en la ciudad.