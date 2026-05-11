BTS en el Zócalo y la política del espectáculo

Porque esto no puede leerse únicamente como una anécdota pop o un acto histórico que relata la alegría de las fans después de una espera tan larga. Tampoco basta con reducirlo a un gesto de cercanía política con las juventudes. Lo que ocurrió en el Zócalo es parte de algo más amplio vinculado a la continuidad de una política que entiende perfectamente el valor del entretenimiento como herramienta de conexión emocional, legitimidad y control narrativo con objetivo (principalmente) en generaciones que son visiblemente apáticas en términos políticos.

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Y, en realidad, eso no es nuevo. Desde el sexenio pasado, la política ha entendido que gobernar también implica administrar emociones y espectáculos. La vieja lógica del pan sigue siendo visible. Hoy ya no pasa necesariamente por desfiles militares, sino por conciertos masivos, eventos virales y momentos diseñados para ser visibles digitalmente. La política contemporánea ya no solo busca ser escuchada. Busca ser, habrá a quien le guste más o menos, compartida.

En ese sentido, el actual gobierno federal y el de la Ciudad de México han sido particularmente hábiles para leer algo que otros actores políticos ignoraron durante años. La ciudadanía también necesita entretenimiento, espacios de encuentro y experiencias colectivas. Frente a eso, los conciertos gratuitos en el Zócalo, desde Los Ángeles Azules y Polymarchs hasta Shakira, no son casualidad. Son parte de una estrategia que entiende que la cultura genera cercanía, identidad y conversación pública, en muchos sectores, positiva.

Y sería un error mirar eso únicamente desde el desprecio elitista que suele aparecer cada vez que miles de personas llenan una plaza pública para cantar, bailar o celebrar. Porque el acceso a la cultura y al entretenimiento también es una necesidad social genuina. Especialmente en un país marcado por jornadas laborales agotadoras, tanta desigualdad y una conversación pública dominada casi siempre por la violencia y la incertidumbre.

La gente necesita espacios para emocionarse. Necesita momentos de alegría colectiva. Necesita distraerse. Pero, el problema aparece cuando el entretenimiento deja de convivir con la realidad y comienza a funcionar como sustituto de ella.