Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

Retos de la nueva Comisión de Telecomunicaciones para 2026

Si la CRT logra construir credibilidad y diseñar una licitación 5G viable en su primer año, empezará ser al regulador que México necesita: un órgano técnico que toma decisiones basadas en evidencia.
mié 19 noviembre 2025 06:03 AM
IFT demanda recursos para garantizar el pago de sueldos a trabajadores
Tras la reforma en materia de telecomunicaciones, el nuevo regulador quedó bajo la estructura de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo, considera Ana Karen Aguayo. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El próximo año será decisivo para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no solo por cómo llevará su agenda como nuevo regulador, sino también porque su primer año en funciones estará marcado por un doble escrutinio: el del mercado mexicano y el de Estados Unidos, que ya cuestiona los altos costos del espectro, el trato diferenciado a los operadores y la autonomía regulatoria del país en vísperas de la revisión del T-MEC.

En 2026, la CRT se juega su credibilidad en un contexto en el que cualquier error técnico o político puede derivar en tensiones comerciales con la administración Trump.

Publicidad

1. El reto de demostrar independencia regulatoria

Tras la reforma en materia de telecomunicaciones, el nuevo regulador quedó bajo la estructura de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Aunque las y el comisionado de la CRT tienen perfiles técnicos y amplia experiencia, su primera decisión relevante fue alinearse con la narrativa del gobierno en uno de los temas más sensibles del sector: el costo del espectro. En sus primeras semanas en funciones, la CRT afirmó que el espectro en México es “7% más barato” que el promedio internacional.

El comunicado detonó polémica y cuestionamientos técnicos y políticos. Porque si el espectro fuera realmente barato, no tendríamos el historial reciente de devoluciones, licitaciones desiertas ni operadores que ya advirtieron que no participarán en la próxima licitación si no cambia el modelo. Los datos del mercado contradicen la narrativa y hacen que la posición del regulador resulte poco creíble.

La narrativa oficial cumple una función clara: legitimar el nuevo diseño institucional, sostener la política fiscal antes de la próxima licitación y desactivar la crítica empresarial e internacional justo antes de la revisión del T-MEC. En 2026, el reto será demostrar que puede tomar decisiones técnicas incluso cuando contradigan la conveniencia fiscal o política del propio gobierno.

Lee más:

Gobierno de Sheinbaum busca conectar a millones de mexicanos, pero el Padrón de Telefonía Móvil hará lo contrario
Tecnología

Padrón telefónico choca con plan de conectividad y arriesga a migrantes

2. El reto de operar descuentos sin distorsiones ni discrecionalidad

Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, declaró que por primera vez habrá descuentos de hasta 50% en los derechos de espectro a cambio de llevar cobertura a zonas sin servicio. Esta es una pieza central en la nueva narrativa: si no es caro y además habrá alivios para quien invierta en conectividad social, no habría razón para que los operadores se abstengan de adquirir más espectro.

Mónica Aspe, CEO de AT&T México, respondió con una metáfora clara: “si yo pongo mi casa a la venta, y yo creo que es el precio justo, que es lo que debe de costar y está durante 15 años a la venta y nadie la compra, es cara”. Con el espectro pasa lo mismo. Los descuentos por cobertura pueden ser útiles, pero no cambian el valor económico real. Lo que propone la CRT —como ocurre en otros países— es permitir un descuento si el operador lleva la red a zonas desatendidas: una compensación por inversión social, no una reducción del costo efectivo.

Pero aquí surge otro reto para la CRT: operar estos descuentos sin discrecionalidad. Un mal diseño puede derivar en un esquema en el cual algunos operadores obtienen alivios relevantes y otros no, sin criterios claros ni verificables. Altán, por ejemplo, tiene 45% de sus usuarios en zonas rurales y es un candidato natural a beneficiarse del modelo. Eso puede impulsar la conectividad, pero también alimenta la percepción de trato desigual en un contexto en el que Altán está vinculado a CFE y, por extensión, al Estado.

La licitación 5G de 2026 se convertirá en el momento de la verdad. AT&T ya dijo que no participará con el esquema actual. Telcel, por escala, puede seguir jugando aun con costos elevados. Si la CRT no corrige el problema de fondo, México corre el riesgo de una 5G de solo uno o dos proveedores: más cara, más lenta y más concentrada, justo cuando el país aspira a cerrar la brecha digital y avanzar en su agenda de transformación digital.

Publicidad

3. El reto de blindar la política de espectro ante la revisión del T-MEC

2026 no es un año cualquiera: coincide con la revisión del T-MEC. El costo del espectro y el diseño del mercado móvil llevan años en el radar de Washington. Diversos análisis y documentos oficiales han señalado que México trata el espectro como una caja recaudatoria que, en los hechos, favorece al operador dominante y presiona a otros competidores.

La CRT, por tanto, no sólo será observada por la industria local, sino también por Estados Unidos (AT&T es una compañía estadounidense). La forma en que defina la licitación 5G, los niveles efectivos de cobro, los descuentos a cambio de cobertura y el trato a operadores vinculados al Estado (como Altán y CFE-TEIT) sería interpretada como un indicador del compromiso del país con la competencia y la neutralidad regulatoria bajo el T-MEC.

¿Qué tendría que hacer la CRT en 2026?

Construir credibilidad: presentar una metodología transparente basada en estándares internacionales y reconocer los problemas reales del mercado (devoluciones, licitaciones desiertas, duda sobre participación, etc.)

Diseñar una licitación 5G viable: un esquema de precios y descuentos que atraiga a más jugadores y que convierta al espectro en motor de inversión, no en barrera de entrada.

Blindar sus decisiones frente a la discrecionalidad: criterios claros para los descuentos por cobertura, reglas públicas para todos los operadores y decisiones colegiadas que se puedan leer y revisar.

Si la CRT logra eso en su primer año de operación, empezará a parecerse al regulador que México necesita: un órgano técnico que toma decisiones basadas en evidencia y que, al mismo tiempo, promueve la conectividad de las zonas marginadas y la competencia y productividad del sector.

______

Ana Karen Aguayo (@anakaguayo) es consultora especializada en el sector de bienes de consumo y telecomunicaciones en Integralia (@Integralia_MX).

Publicidad

Tags

Opinión Política Cambio de gobierno 2024 Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad