En México, hablar de igualdad se ha vuelto políticamente correcto. Sin embargo, entre el discurso y la práctica institucional hay una brecha que sigue siendo inaceptable. Este caso es una muestra preocupante de esa distancia entre lo que la Constitución ordena y lo que las autoridades aplican.

Para hacer respetar los derechos humanos, el Centro Contra la Discriminación (CECODI), una organización civil sin fines de lucro, promovió un amparo para que los nombramientos efectuados se dejen sin efecto y se hagan con paridad de género. La jueza Tercera de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México lo desechó, bajo el argumento de que los actos del Órgano de Administración Judicial no permiten el amparo y no pueden ser revisados judicialmente. Es decir, que sus decisiones serían inatacables, incluso si violan derechos humanos.

Esa interpretación es equivocada y peligrosa. Pone en riesgo el principio más básico del Estado de derecho: que ninguna autoridad puede colocarse por encima de la Constitución. Y también refuerza una visión burocrática del amparo que lo vacía de su esencia: ser el instrumento de protección más efectivo contra los abusos del poder.

El artículo 1º constitucional establece que todas las autoridades —sin excepción— deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 4º obliga a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y México, además, ha asumido compromisos obligatorios en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará.

Estos instrumentos no son declaraciones simbólicas: son normas obligatorias que forman parte del bloque de constitucionalidad mexicano. Por ello, debe revisarse la decisión del Órgano de Administración Judicial de nombrar solo hombres en sus principales cargos. Al desestimar la demanda de amparo sin analizar el fondo del asunto, la juzgadora de Distrito desconoció que la igualdad sustantiva no es un acto administrativo, sino un principio jurídico y ético que debe orientar toda decisión pública.

El caso, primero en la historia del nuevo Órgano de Administración Judicial, ahora será analizado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tendrá la oportunidad de corregir una interpretación restrictiva y reafirmar que los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier formalismo. En suma, debe decidirse si el Órgano de Administración Judicial puede desobedecer a la propia constitución, en particular su obligación de respetar los derechos humanos y observar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Lo que está en juego va más allá de un expediente. Se trata de saber si el Poder Judicial practicará lo que predica. Durante años, ese mismo poder ha exigido a jueces, autoridades y empresas aplicar la perspectiva de género en sus decisiones. Ha sostenido que la paridad no es una concesión, sino una obligación.

Pero si internamente continúa nombrando mayoritariamente a hombres en los espacios de dirección, está enviando un mensaje contradictorio: que la igualdad aplica para los demás, pero no para sí mismo. La igualdad sustantiva no se logra con discursos, sino con decisiones. Exige revisar estructuras, eliminar sesgos y garantizar oportunidades reales para las mujeres.