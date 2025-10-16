Publicidad

voces

El negocio del miedo; cuando la seguridad se cotiza en bolsa

El Informe Mundial de Seguridad 2025 revela que la seguridad se ha convertido en valor de mercado. En México, la línea entre política pública y rentabilidad privada se diluye peligrosamente.
jue 16 octubre 2025 06:04 AM
El Informe Mundial de Seguridad 2025 no es sólo un diagnóstico empresarial; es un espejo del poder contemporáneo. Muestra que la seguridad dejó de ser un ámbito operativo para convertirse en campo de disputa política, donde confluyen legitimidad, tecnología y economía, señala Alberto Guerrero Baena.
Seguridad física y el valor político del control

El informe revela que las pérdidas por incidentes de seguridad alcanzan hasta 9 millones de dólares por evento y reducen el valor corporativo en un 32%. Más que cifras económicas, son indicadores de un fenómeno político: la seguridad se ha convertido en variable de gobernabilidad.

- A favor: traducir esta lógica al ámbito público mexicano podría revalorar la seguridad como inversión estratégica, no como gasto. En un país donde la violencia erosiona credibilidad y confianza, una visión de la seguridad como “activo público” permitiría fortalecer instituciones y atraer inversión.

- En contra: la lectura puramente financiera puede mercantilizar la seguridad, subordinando derechos a la rentabilidad. Si el Estado adopta la lógica corporativa sin visión social, reproducirá territorios blindados para el capital y zonas abandonadas para la ciudadanía. México necesita políticas que equilibren eficiencia económica, cohesión social y derechos humanos.

Desinformación y polarización, la nueva inseguridad política

El 73% de las organizaciones encuestadas reportó ataques de desinformación vinculados con incidentes físicos. Ya no se trata de fake news, sino de un dispositivo político que desestabiliza, manipula y polariza.

- A favor: concebir la desinformación como riesgo de seguridad nacional permite diseñar estrategias de comunicación basadas en evidencia y mejorar la respuesta ante crisis. En el contexto mexicano, donde la polarización se ha vuelto táctica de poder, una narrativa institucional sólida podría reducir tensiones y proteger la gobernabilidad democrática.

- En contra: sin contrapesos, esta lucha puede derivar en censura o persecución mediática. Si la “seguridad informativa” se usa para silenciar crítica u oposición, se pervierte el principio mismo de seguridad democrática. México requiere organismos autónomos que promuevan transparencia y pensamiento crítico, no comités que definan la “verdad oficial”.

Tecnología, inteligencia artificial y el dilema de la sustitución

El reporte documenta el auge de la inteligencia artificial en videovigilancia y análisis de riesgos, aunque el 87% de los líderes consultados sigue considerando al factor humano como eje del sistema. La lección es clara: la tecnología amplifica la seguridad, pero no la sustituye.

- A favor: la digitalización de entornos urbanos mexicanos podría mejorar tiempos de respuesta, eficiencia logística y trazabilidad. Los algoritmos, bien implementados, permiten priorizar recursos en zonas críticas y anticipar incidentes, lo que elevaría la capacidad táctica del Estado.

- En contra: la adopción acrítica de IA sin regulación puede generar sesgos, vigilancia abusiva y dependencia tecnológica. En México, el riesgo es instaurar una tecnocracia securitaria donde las decisiones se legitimen por eficiencia, no por principios democráticos. Urge una política nacional de gobernanza algorítmica: auditable, soberana y con enfoque en derechos humanos.

América Latina, seguridad y fragilidad estructural

El estudio ubica a América Latina como región de alta vulnerabilidad por inestabilidad económica y disrupciones en cadenas de suministro. Para México, esto trasciende lo operativo: implica repensar la seguridad como política de integración regional.

- A favor: fortalecer la protección logística, diversificar rutas y coordinar estrategias con socios regionales puede convertir al país en un nodo seguro del nearshoring global. La seguridad económica y energética podría transformarse en ventaja competitiva y diplomática.

- En contra: apostar todo al blindaje tecnológico y la videovigilancia ignora la raíz política del problema: desigualdad, informalidad y debilidad institucional. Sin inversión social y prevención comunitaria, cualquier infraestructura segura será un castillo de arena sobre fracturas sociales permanentes.

Conclusión: en la búsqueda de una política de seguridad con legitimidad democrática

El Informe Mundial de Seguridad 2025 no es sólo un diagnóstico empresarial; es un espejo del poder contemporáneo. Muestra que la seguridad dejó de ser un ámbito operativo para convertirse en campo de disputa política, donde confluyen legitimidad, tecnología y economía.

México enfrenta la tarea de traducir sus hallazgos en política pública concreta. Seis líneas estratégicas podrían guiar ese tránsito:

- Integrar seguridad, ciberseguridad y comunicación pública en un marco democrático.
- Revalorizar el capital humano de las fuerzas de seguridad mediante profesionalización y bienestar.
- Regular y auditar el uso de IA con transparencia y límites legales.
- Diversificar cadenas de suministro con enfoque de resiliencia y justicia económica.
- Combatir la desinformación sin restringir libertades, promoviendo educación mediática y comunicación veraz.
- Crear incentivos fiscales y fondos que permitan a las pymes implementar medidas de seguridad sin sacrificar competitividad.

La seguridad mexicana se juega hoy en dos frentes: la eficacia y la legitimidad. Sin el equilibrio entre ambas, el Estado corre el riesgo de ser eficiente en el control, pero débil en la confianza.

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

