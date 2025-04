ColumnaInvitada | La otra adicción de EU: la mano de obra indocumentada

En una nación donde la presencia de trabajadores indocumentados es vital en sectores como la agricultura (17%), la construcción (13%), el servicio doméstico (22%) y la jardinería (21%) podría pensarse que las personas que desempeñan dichos empleos están plenamente integradas a la sociedad. La realidad es otra: viven en las sombras.¿Cómo puede alguien beneficiarse tanto de este segmento de la población y al mismo tiempo culparlo de todos los problemas del país? La respuesta es clara. En su adicción a la mano de obra indocumentada, Estados Unidos prefiere ignorar la realidad.

Mientras Estados Unidos no reconozca su dependencia estructural de los trabajadores sin papeles, seguirá estancado en el mismo círculo vicioso de explotación y xenofobia. Es hora de enfrentar los hechos y exigir políticas públicas que protejan a los indocumentados de la explotación que padecen. Legalización, salarios dignos y condiciones seguras no son utopías, son el cimiento de una economía que no debería depender del sufrimiento silencioso de millones.

____

Nota del editor: Raúl P. Lomelí-Azoubel presidió MALDEF, organización de Defensa Legal a favor de los latinos en Estados Unidos, además de haber fundado Saber Es Poder, una organización que brinda ayuda e información a mexicanos y latinos en Estados Unidos. Fue condecorado con el Premio Otli, el máximo galardón que otorga el Gobierno de México a mexicanos destacados por sus servicios al país fuera de nuestras fronteras. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.