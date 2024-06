Finalmente, descalificar la suspensión de inspecciones de Estados Unidos como parte de una serie de eventos unilaterales, aislados, sin grandes consecuencias para la relación bilateral, muestra una perspectiva limitada y preocupante.

En una relación económica, los problemas se resuelven de forma más frecuente mediante acciones unilaterales cuando no existe un entramado institucional y de coordinación capaz de conducirlos con mayor certeza. Las acciones unilaterales de nuestro principal socio comercial no son irrelevantes. Por ejemplo, consideremos un escenario extremo, caricaturizado, de una (no improbable) ola de violencia en alguna región de México y manteniendo la lógica que siguió Estados Unidos al suspender las inspecciones de aguacate y mango: ¿qué le impediría a Estados Unidos emitir una alerta roja a sus funcionarios, como previamente lo ha hecho para que sus ciudadanos no visiten ciertas zonas, y detener así inspecciones, otros procesos o simplemente bloquear las exportaciones de dicha región por considerar que la producción puede estar vinculada con el crimen organizado?

En una relación tan compleja como la que se tiene con Estados Unidos, ningún evento es aislado o carente de consecuencias. Cada evento, problema y solución va modelando la relación y expandiendo o acotando las posibilidades de la misma.

Esta reflexión se vuelve particularmente relevante si pensamos que estamos en camino a la renegociación del T-MEC. No queremos llegar ahí con el entramado institucional debilitado que tenemos, privilegiando soluciones informales, con falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y dependencias dentro de México y con las contrapartes correspondientes en Estados Unidos. Es peligroso llegar a la renegociación con los frentes que abre la discrecionalidad a la visión corta del: “siempre hay estas medidas unilaterales, pero pues esas son sus políticas” y “ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo.”

Nota del editor: Ninfa M. Fuentes Sosa es Profesora-Investigadora Titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Escríbele a ninfa.fuentes@cide.edu Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.