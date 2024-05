ColumnaInvitada | Es la política, ¡estúpido!

Contra muchos pronósticos, el país no es la catástrofe económica que se vaticinaba hace seis años con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Su lema de campaña “Por el bien de México, primero los pobres”, calificado de populista, presagiaba dispendio y un manejo irresponsable del erario. No es el caso. Sin embargo, algo no va bien.