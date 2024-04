¿Por qué le sirve a los candidatos hablar mal de otros y no bien de ellos?

Aunque esta técnica de deslegitimizar al otro no es nueva ni desconocida, sí dista mucho de lo que un debate debería ser. Aunque las risas no faltan y ya estemos muy acostumbrados, es importante recordar que, en momentos como el actual, todo votante debería esperar que un debate fuera un punto de encuentro y diálogo abierto en el que, en el mejor y muy civilizado de los casos, los candidatos presentan propuestas de cómo su gobierno actuaría ante los distintos desafíos que enfrenta el país. Así sería fácil para la gente decidir cuál cree que es la mejor opción y no sólo la menos mala.

Sin embargo, ni las preguntas abiertas presentadas por parte del electorado, en un ejercicio aplaudible por parte del INE para usar las redes ‘sociodigitales’ e incluir las inquietudes de la sociedad, ayudaron a revertir este modelo que no sólo en México, sino también en países como Estados Unidos, es tan popular.

Lo anterior a un grado que en lugar de abordar los ejes temáticos de la discusión -en debate pasado: educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación a grupos vulnerables y violencia contra las mujeres-, se hizo de todo menos responder las preguntas. De hecho, es muy probable que lo que recuerden los espectadores sea una fiesta de memes de una candidata llegando en su bicicleta, una sonrisa excesiva y la dama de hielo.

La situación es muy similar con la reciente edición del debate chilango, en donde contienden Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivski. El reino de los memes no esperó y dejó en evidencia que lo que más recordaremos de estas conversaciones es un candidato al que nadie pela y a un candidato que puso sobre la mesa sus aguas de jamaica que parecen de limón, pero saben a piña.

Esto no debe confundirse. Aunque los memes son cada vez más una manera de comunicación aceptada y empleada por distintas organizaciones para llegar a nuevos públicos, esta ocasión debe ser distinta. Ante una desgastada y cada vez menos creíble política, desde mi perspectiva, no es una buena señal crear elementos que aumenten su deslegitimación y, lo que es más, sean señal de la poca seriedad que transmiten a los votantes.

Pero, ¿qué hay detrás de esa estrategia? ¿Qué hace más fácil convencer que el otro no es bueno en lugar de decir que yo sí lo soy?

Esto puede atribuirse a una serie de estrategias que no son sólo políticas, sino psicológicas también. Imprimir negatividad en la mente de los votantes tiene un impacto en sus acciones. Asimismo, las críticas y los ataques generan mayor atención y discusión entre el público, lo que hace que estas tácticas sean atractivas para los candidatos que buscan aumentar su visibilidad y resonar en la memoria de los votantes.

Además, hablar negativamente de un oponente puede ser una forma eficaz de crear un contraste claro sin tener que enfatizar las propias virtudes. Cosa que no necesariamente pasa aquí, pero que en la teoría se basa en la idea de que resaltar las deficiencias del oponente puede hacer que un candidato parezca una opción preferible por comparación.

Dentro de los elementos que hacen más fácil esta forma de campaña se encuentra también la simplificación. Entre un público políticamente poco activo y desinteresado, como tristemente lo es el mexicano, es más fácil que prevalezca un mensaje simplón de ataques personales, en contraste con alguno más complejo que explique una propuesta en su totalidad.