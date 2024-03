ZonaLibre | El discurso de la frialdad

¿En qué país vive Claudia Sheinbaum? ¿Quién escribe sus discursos? La candidata de Morena recorre el país con una extraña bandera: “México está mejor que nunca”, lo ha repetido una y otra vez, mientras los asistentes a sus mítines se extrañan verdaderamente de su positivismo irreal. Y no, no se trata de criticar por criticar a la doctora. Tampoco de hacer una diatriba por su intención de calmar el hartazgo social a causa de la violencia permanente. Se trata de enfrentar con números y mostrar la cruel realidad. Estamos en un país incendiado, que no tiene una respuesta clara para acabar con los ríos de sangre y la guerra siempre perdida contra los cárteles y todo tipo de grupos delincuenciales.