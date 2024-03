ColumnaInvitada | Guanajuato, ¿hacia 40 años de gobiernos del PAN?

Durante este tiempo ha gozado de varios periodos con mayorías a su favor, desde 2003 hasta la fecha, salvo en el periodo 2012-2015. Actualmente gobierna 26 de los 46 municipios que componen el estado y ha gobernado casi sin interrupción las principales ciudades, como León desde 1991, solo en manos del PRI entre 2012-2015; Irapuato, desde 1997 y hasta la fecha; Celaya, desde 1992, sólo entre 1995-1998 que la perdió ante el PRI; y gobernó Salamanca desde 1998 hasta que en 2018 la perdió frente al partido Morena. Si bien en el resto de los municipios se pueden observar alternancias, ello no ha mermado el predominio del PAN, sobre todo si se toma en cuenta que algunas de las presidencias municipales que termina perdiendo quedan en manos de ex miembros del mismo partido o entre familiares que militan en otros partidos.

Varias generaciones de guanajuatenses no han conocido otro partido en el poder y una parte significativa de los nuevos votantes no conciben la posibilidad de que otro partido los gobierne. Empero, el PAN en Guanajuato no es el mismo partido que alguna vez enarboló la bandera de la democracia e impulsó la alternancia a nivel nacional, a la larga, como sucede con todo partido que permanece por mucho tiempo en el gobierno, se mimetiza con éste y termina cambiando sus principios por el pragmatismo. Las condiciones que explican el predominio de este partido se pueden resumir como sigue.

Primero: un alto abstencionismo electoral. El PAN se ha beneficiado de que el electorado no salga a las urnas y evita el voto de castigo. En las elecciones de 2018 votó apenas el 50% del electorado, un 10% menos que el promedio nacional, y en las elecciones intermedias del 2021 fue el 40%. El PAN gobierna municipios importantes ganados con mayoría simple, pero en realidad apenas el 20% del electorado votó por sus candidatos. Más aún, no hay estrategias ni locales ni nacionales para reducir el creciente abstencionismo electoral, en parte porque es conveniente al partido en el poder y porque no parece ser un problema para las autoridades electorales.

Segundo: en Guanajuato existen pocos medios de comunicación, comparado con otros estados incluso con menos población, y la opinión pública crítica es muy reducida. La televisión y la prensa, antes que criticar y señalar los errores de la clase gobernante, se dedican a ensalzar a las figuras políticas, por lo que no es extraño ver cotidianamente entrevistas con preguntas a modo. Los pocos medios donde existe crítica por lo regular tienen poco alcance, y cuando un medio, sobre todo la prensa, publica notas con críticas o señalamientos al gobierno, dejan de recibir publicidad gubernamental.

Tercero: existe una simbiosis entre el partido y las estructuras de gobierno, incluso con los órganos autónomos. La clase política es muy cerrada, opera con dinámicas informales como los vínculos familiares y de amistad que le permite controlar las carreras políticas y burocráticas. Ello genera estrechas relaciones de complicidad por conveniencia entre los diversos niveles de gobierno, lo que impide una eficiente rendición de cuentas. Sólo por ejemplificar, las comparecencias de las autoridades de cualquier nivel en el congreso del estado son actos protocolarios que se caracterizan por ver quién recibe más elogios o quién es la persona que más los emite.

Cuarto: la oposición política está casi ausente, y no muestra un interés por convertirse en una alternativa viable de gobierno. Los partidos de oposición muchas veces tienen un rol testimonial, pues debido a las relaciones informales entre la clase política, no tienen incentivos para controlar y ser un contrapeso verdadero del partido en el gobierno.