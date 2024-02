ZonaLibre | No se trata de ellos

Pareciera que López Obrador habla en un mundo al revés. Para el ejecutivo, las órdenes disfrazadas de acuerdos hacia el presidente del tribunal no solo deben de ser toleradas, sino ejecutadas con elegancia. Como si estuviéramos en los años 60’s.

Lee más voces Impresentables

Confiesa sin recato: “(Ahora) Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”. Refiriéndose a la prisión domiciliaria del empresario Emilio Lozoya.

El presidente no solo muestra su resentimiento a la ministra Norma Piña por las puertas cerradas la corte que ostenta. También envía un mensaje que retrata su confianza de culminar el sexenio con un profundo poder ejercido, lo cual, a su parecer, debe de ser aplaudido por sus múltiples seguidores. Pretende que lo recuerden como un gobernante “todopoderoso”.

Sus números de aprobación quizá lo hacen sentir tan cómodo que convierte de un pésame por la muerte de un excolaborador, en un reclamo airado contra su oposición, que ya da algunas señales de vida.

El síndrome del administrador

Todos tenemos un pequeño dictador por dentro. Si no, pregúntele a su administrador de algún grupo de WhatsApp al que pertenezca.

Ser administrador de un grupo en WhatsApp es divertido por varias razones. En primer lugar, se tiene el poder de crear un espacio interactivo donde las personas pueden compartir ideas, chistes y momentos divertidos. Puedes organizar eventos, jugar y mantener conversaciones animadas. Además, como administrador, puedes personalizar el grupo con nombres creativos y emojis, lo que agrega un toque de diversión y originalidad. También tienes la responsabilidad de mantener el orden y resolver conflictos, lo cual puede ser desafiante pero gratificante. Ser administrador te permite estar al tanto de lo que está sucediendo en el grupo y participar activamente en las conversaciones. En resumen, ser administrador de un grupo en WhatsApp te brinda la oportunidad de conectar con otras personas de manera divertida y creativa, mientras ejerces un rol de liderazgo y facilitas la comunicación.

Pero, ¿qué sucede cuándo todo ese poder acumulado está en las manos equivocadas? ¿Qué pasa cuando el administrador enloquece e impone sus reglas, incluso expulsando a sus propios amigos o familiares del grupo por discusiones estériles o con tintes personales?

Todos lo hemos vivido. Quizá hemos sido ese pequeño dictador alguna vez. Entonces toda la diversión por ser administrador se acaba.

Rumbo al inicio de las grandes campañas políticas -de las que seremos víctimas- el presidente se impone como si fuese el administrador de todos los mexicanos; quiere darnos un mensaje contundente: “Yo goberné, gobierno y seguiré gobernando a través de mi sucesora”.