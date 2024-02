¿Cuál es la esencia del pacto constitucional?

El siglo XIX nos enseñó que el estado moderno se sustenta en dos pilares, el Código Civil y la Constitución. Son los ejes que norman y rigen la vida diaria de los ciudadanos, en lo privado el primero, y en lo público, la segunda. Cada movimiento, alteración o enmienda en ellos afecta inevitablemente el rumbo del país. No es asunto menor.

Lamentablemente, nos hemos llenado de personajes que, con las más inusitadas formaciones, se han asumido constitucionalistas. Se han atrevido a deformar nuestra Carta Fundamental incorporando defectuosos artículos que no albergan la simple esencia rectora que corresponde a una norma constitucional. Se trata de farragosas y muy largas descripciones de instituciones y procesos, dado que sus autores son incapaces de captar y redactar los principios esenciales a respetar. Algunos de los preceptos incorporados en los últimos treinta años son tan largos y detallados, que lo único que hacen es dejar patente la escasa formación jurídica de sus autores. El infausto Pacto por México es la clara muestra de lo que no debe ser una enmienda constitucional.

Otro vicio, es el colocar en apartado transitorio asuntos, componendas y hasta inconfesables acuerdos, cuando tales dispositivos sólo debieran llevarnos del status quo, al nuevo régimen o situación que se contiene en la enmienda, esto es, sólo deben de regir el período de transición, sin embargo, ahora tenemos artículos efectivamente transitorios, y otros, que estando en el lugar dispuesto para éstos, se pretende sean observados indefinidamente. Esta nociva creación surge de la pluma de Santiago Creel, quien un día dejó la larguísima vida de consultor corporativo, y amaneció constitucionalista. Ahora, se autonombra el “Hombre Constitución”, ya que tiene muchas ediciones, en vistosos colores y tamaños. De ese tamaño es nuestro problema.

Una propuesta constitucional debe ser producto de un concienzudo, responsable y técnico análisis, y no fruto de la furia, de la revancha, y menos aún, del ánimo de acabar con quienes piensan de manera distinta. La iniciativa de reforma constitucional debe ser resultado de consultas; auscultaciones, y un intenso debate, tanto de expertos en la materia a reformar, como en el trámite constitucional, y no ser el detonante de éstos. El presidente ha adoptado como conclusión, lo que no son sino frívolas premisas, surgidas al calor de disputas por el poder.

La división de poderes, en su moderna concepción, entendiendo por ésta, aquella que incluye mecanismos técnicos cuya visión de largo plazo preserva en favor de las nuevas generaciones los activos, recursos y fondos públicos, es esencia del pacto constitucional. Éste pacto rige la relación de quien detenta el poder con los ciudadanos. No se trata de un acuerdo que pueda ser confiado a las inefables y locuaces dirigencias de los partidos.

Alterar el pacto en su esencia, no es asunto que corresponda al legislativo ordinario, es asunto que no puede, ni debe resolverse, por ramplonas votaciones en un parlamento de arribistas, aun cuando se turne después a insulsas legislaturas de los estados. Debe ser producto de un pausado proceso de auscultación y consulta, previo e incluyente.

El leit motiv de la iniciativa de reformas constitucionales atenta gravemente contra la división de poderes, lo cual transgrede la esencia del acuerdo del 17. Se ha presentado poniéndola en manos de ordinarios legisladores, sin conocer el sentir de aquellos a quienes se gobierna, sí, sin acudir a quienes, consciente o inconscientemente, han encontrado en la división de poderes, el sustrato mismo del estado mexicano, siendo por ello, la presentación del esperpento, un abuso de atribuciones que debe ser severamente cuestionado. Hablamos de pactos fundacionales que escapan a la bajeza de quienes hacen del poder meta. De aprobarse lo propuesto, se rompería el pacto, y solo sería cuestión de tiempo para volver a donde estábamos en el siglo XIX.

______

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

