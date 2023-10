ColumnaInvitada | Lo que reconoce el último Nobel de Economía

En la mayoría de las culturas ya se acepta la incorporación de las mujeres a la vida laboral remunerada. El debate ahora se centra en impulsar condiciones de trabajo igualitarias para hombres y mujeres.

Sin embargo, este logro no sabe del todo a victoria, entre otras cosas, porque la incorporación de los hombres a los trabajos no remunerados del hogar sigue desatendida. La crianza, las labores de cuidado y la organización de la casa, siguen siendo carga de las mujeres, sin importar si tienen, además, un trabajo remunerado. Esto es, transitamos de tener mujeres con trabajos no remunerados, a mujeres con empleos de paga, mientras se encargan de las labores no remuneradas del hogar.