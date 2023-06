ColumnaInvitada | Se hace ciudad al pedalear. Día Mundial de la Bicicleta

Y sin embargo, a nivel nacional hay tareas pendientes, o para ser precisos ¿con qué ojos? Y no más ciclistas muertas. No existe en México presupuesto o fondo para implementar proyectos de movilidad no motorizada en las ciudades, lo que significa la pérdida de una gran oportunidad para la movilidad urbana sustentable y una condena para las pérdidas humanas debido a la inseguridad vial.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta preciso abrazar la posibilidad de replicar proyectos como Ecobici que, además, está viviendo el mejor momento de su operación debido al incremento en su calidad, servicio y tecnología.

Urge la implementación de técnicas para la pacificación del tránsito en nuestras ciudades, ciclovías o recuperación de espacio público. El Estado, la iniciativa privada, la academia y la sociedad en conjunto tienen una enorme responsabilidad y oportunidad para hacer ciudad al pedalear.

