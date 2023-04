ColumnaInvitada | Elecciones: desinformación, el problema más importante

En su ampliamente conocido Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan que las leyes no son suficientes para garantizar la democracia. Es necesario que normas no escritas refuercen las constituciones, y una de ellas es la tolerancia mutua, es decir, reconocer el derecho de los adversarios políticos para competir y ostentar el poder. Donde no existe ese acuerdo básico, no puede haber una democracia sostenible.