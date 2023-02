Una reforma sin argumentos

Tampoco estoy de acuerdo, sin embargo, con la reforma electoral conocida como “Plan B”. Creo que es una reforma profundamente nociva, que destruye una institucionalidad que tomó mucho tiempo construir, que desdeña la experiencia y los aprendizajes acumulados durante varias décadas en aras de una austeridad muy hostil no contra una “elite privilegiada” sino, más bien, contra una burocracia altamente especializada, eficiente y ejemplar. Es una reforma, sobre todo, que no resuelve ninguno de los complejos problemas que tiene el sistema electoral (por ejemplo, el desvío de recursos y el dinero ilícito en las campañas, la violencia contra candidatos, el uso político de los programas sociales) y que crea, en cambio, nuevos problemas en algo tan básico como la capacidad de organizar elecciones justas, libres y limpias. Es una maniobra favorable para los intereses de la coalición en el poder, pero es una reforma que pone en peligro a la democracia mexicana.

Objetar lo primero (que “el INE no se toca” es una mala consigna) para ignorar o desestimar lo segundo (que la reforma electoral entraña una evidente regresión autoritaria) no es solo una falacia lógica, es un acto de deshonestidad intelectual. Los defectos que pueda tener el planteamiento de quienes están en contra de la reforma no son virtudes para los argumentos de quienes están a favor. Que tu contraparte caiga en una equivocación no implica que tú estés en lo correcto. Y menos cuando te empeñas en señalar esa equivocación no tanto para corregirla como para descalificar a quien cayó en ella y, de ese modo, desviar el debate. Que quienes están tratando de defender la democracia incurran en errores no significa que defender la democracia sea un error.

Por supuesto que el INE, como cualquier otra institución pública en un régimen republicano, puede “tocarse”; la cuestión es cómo y para qué, a qué costo y con qué consecuencias. Ese es el meollo de la discusión que el oficialismo, tan bien entrenado en las malas artes de la posverdad, se ha obstinado en evadir tanto en el ámbito de la opinión pública como en la tribuna parlamentaria.