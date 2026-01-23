Publicidad

Sociedad

Nayarit lleva la herencia del arte wixárika al centro de Madrid

Una intervención artística del Oso y el Madroño, elaborada con técnicas tradicionales wixárikas, fue develada en la Puerta del Sol, como un ejercicio de hermanamiento cultural entre México y España.
vie 23 enero 2026 12:15 PM
México Nayarit
La obra fue presentada ante delegaciones del gobierno de Nayarit y Madrid, integrándose al paisaje urbano. (Cortesía)

En el simbólico corazón de Madrid, la Puerta del Sol, se llevó a cabo la develación de una pieza reinterpretada del Oso y el Madroño a través del arte wixárika (también conocido como huichol).

Colocada frente a la escultura original, propone un diálogo visual y cultural entre dos territorios con profundas raíces históricas, al tiempo que proyecta la identidad de Nayarit en un escenario internacional de alto valor simbólico.

A su develación asistieron artesanas y artesanos wixárikas, un hecho que remarcó el carácter vivo del patrimonio cultural, así como la importancia de honrar y reconocer a las comunidades originarias como portadoras de conocimiento puro, simbolismo y memoria colectiva.

Identidad compartida

Con esta obra, Nayarit muestra su esencia y fortalece su presen​​cia glboal. Al integrar de manera visible la marca del estado en la base de la pieza, la intervención reafirma el origen de su expresión artística y su valor como puente entre México y España.

Oso y el Madroño
La propuesta establece un diálogo visual entre uno de los símbolos más reconocidos de Madrid, autoría de Antonio Navarro Santafé, y el legado cultural de Nayarit.
 (Cortesía)

Así, convierte a la Puerta del Sol en un punto de encuentro entre historia, espiritualidad y modernidad, a la par de que genera un hermanamiento simbólico que trasciende fronteras geográficas a través del arte originario.

