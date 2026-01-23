Nayarit lleva la herencia del arte wixárika al centro de Madrid

En el simbólico corazón de Madrid, la Puerta del Sol, se llevó a cabo la develación de una pieza reinterpretada del Oso y el Madroño a través del arte wixárika (también conocido como huichol).

Colocada frente a la escultura original, propone un diálogo visual y cultural entre dos territorios con profundas raíces históricas, al tiempo que proyecta la identidad de Nayarit en un escenario internacional de alto valor simbólico.

A su develación asistieron artesanas y artesanos wixárikas, un hecho que remarcó el carácter vivo del patrimonio cultural, así como la importancia de honrar y reconocer a las comunidades originarias como portadoras de conocimiento puro, simbolismo y memoria colectiva.

