El error que puede vaciar tu tarjeta del Bienestar: cómo saber cuál es el NIP y cómo cambiarlo

Una vez que los beneficiarios de la pensión Bienestar reciben su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir sus pagos por parte del gobierno es importante realizar algunas medidas de seguridad para mantener a salvo su dinero. Esto es lo que dice la Secretaría de Bienestar al respecto.
Por qué se debe cambiar el NIP de la tarjeta del Bienestar
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) recomienda a quienes reciben por primera vez el plástico a cambiar el NIP, además de no compartirlo, impedir que le tomen fotos o sacar fotocopias con el número de acceso. Además, al realizar las compras en los centros comerciales, no se debe perderla de vista.
En caso de que vayan a los cajeros automáticos y tener problemas al recordarlo, se sugiere cancelar la operación y regresar en otro momento. También se recomienda ir acompañado de algún familiar.
La recomendación para el cambio de NIP es hacerlo tras recibir la tarjeta, acudir a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar y cambiarlo.
Evita usar números consecutivos como 1234.
No uses tu fecha de nacimiento.
Paso a paso para cambiar el NIP de la tarjeta
1.- En el menú principal, selecciona la opción: “cambio de NIP”.
2.- Te solicitará un nuevo NIP, ingresalo y da clic en “continuar”.
3.- Para confirmarlo, te pedirá ingresar el nuevo NIP.
Cambio de NIP en ventanilla
- Acude con tu tarjeta, contrato e identificación oficial.
- Sigue las instrucciones del personal de la ventanilla.
- No le digas tu NIP, te va a pasar el teclado para que teclees tu uno nuevo, posteriormente, te pedirá confirmarlo.
¿Si no lo cambio no recibo la Pensión del Bienestar?
No, si no cambian el NIP no hay problema, se seguirá depositando el dinero; sin embargo, se recomienda modificarlo al menos cada medio año o tres meses, al hacerlo, escribirlo y guardarlo en un lugar seguro, pero al que el adulto mayor tenga acceso y recuerde.
"Cambiar tu NIP regularmente y no compartirlo con nadie te permite tener el control total sobre tu tarjeta y tu beca", recomienda la CNBB.
También se debe evitar cargarla todos lados, si no se tiene previsto usarla, es mejor dejarla en casa.
"Paga con terminal únicamente en negocios bien establecidos, evita usarla en lugares que tengan terminal si no estás segura o seguro de poder acudir posteriormente a realizar una reclamación. Esto ayudará a evitar clonaciones de tu tarjeta o a tener movimientos no reconocidos en tu cuenta", dice la dependencia gubernamental para extremar cuidados.
¿Qué pasa si se bloquea?
El Banco del Bienestar informó a través de redes sociales que en caso de que la tarjeta se bloquee al ingresar mal el NIP, ésta se desbloqueará automáticamente en 48 horas y podrá utilizarse sin problemas.
¿Qué es el NIP?
El banco BBVA explica que el NIP es la cifra de cuatro dígitos que sirve para identificar a una persona en la banca electrónica, cajeros automáticos y otros sistemas tecnológicos, para que puedan realizar diversas operaciones, efectuar transacciones y consultar información en línea.