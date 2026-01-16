El error que puede vaciar tu tarjeta del Bienestar: cómo saber cuál es el NIP y cómo cambiarlo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) recomienda a quienes reciben por primera vez el plástico a cambiar el NIP, además de no compartirlo, impedir que le tomen fotos o sacar fotocopias con el número de acceso. Además, al realizar las compras en los centros comerciales, no se debe perderla de vista.

En caso de que vayan a los cajeros automáticos y tener problemas al recordarlo, se sugiere cancelar la operación y regresar en otro momento. También se recomienda ir acompañado de algún familiar.

La recomendación para el cambio de NIP es hacerlo tras recibir la tarjeta, acudir a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar y cambiarlo.

Evita usar números consecutivos como 1234.

No uses tu fecha de nacimiento.

Paso a paso para cambiar el NIP de la tarjeta

1.- En el menú principal, selecciona la opción: “cambio de NIP”.

Menú principal a ingresar la tarjeta del Banco del Bienestar en los cajeros automáticos. (Foto: Captura de pantalla )

2.- Te solicitará un nuevo NIP, ingresalo y da clic en “continuar”.

Opción del cambio de NIP en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: Captura de pantalla del Banco de Bienestar )

3.- Para confirmarlo, te pedirá ingresar el nuevo NIP.