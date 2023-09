Marcela Turati: "A 12 años de San Fernando, cargamos con el mismo sistema"

Cuando se habla de desapariciones forzadas, se habla también de impunidad. ¿Qué pasó en San Fernando?

Pues sí, ciertamente esta es una historia de impunidad y de injusticias. Primero porque no se previno que en estas carreteras ocurrían estas desapariciones, o sea, que en estas carreteras no se podía transitar y que no se ayudó ni alertó a la población de que estaba bajo el dominio criminal de ‘Los Zetas’.

Después viene esta segunda parte del libro, que es del ocultamiento. Cuando ya encuentran estas fosas y se llevan estos 120 cuerpos a la Ciudad de México, supuestamente para identificarlos, pues vemos que lo que hace la autoridad es echarlos a fosas comunes, a panteones, los entierran o incineran algunos y se quedan ahí sin identificar. Entonces ese es otro de los mecanismos de la impunidad.

Había algunos cuerpos que tenían en el bolsillo del pantalón o en la maleta su identificación, pero no se hizo una investigación para realmente saber quiénes eran o para regresarlos a sus hogares, más bien se decidió incinerar sin razón alguna, esta es una segunda parte que es también otro de los mecanismos de impunidad con los que se opera y se sigue operando en México.

Estos mecanismos de la impunidad operan en nuestro país, un sistema que desde las fiscalías y los servicios médicos periciales desaparecen a las personas desaparecidas, no las regresan, no les interesa identificar".

Hay otro tema: también la impunidad se nota en cómo en este tipo de casos se inventa una verdad histórica, se presenta cualquier persona como responsable y bueno, todavía 12 años después de estas fosas no hay ninguna persona sentenciada por estos crímenes, no hay investigación a ningún funcionario público, tampoco por estos hechos y hay personas que bajo tortura confesaron o dijeron que habían participado, otras que señalan que hubo muchas ejecuciones también de parte del Ejército a detenidos. Todo esto forma parte como de un sistema de impunidad donde no sabemos la verdad, no sabemos lo que pasó y todavía siguen muchas explicaciones por darse, se requiere hacer justicia a las familias de las víctimas y en general que la sociedad y todos sepamos qué pasó.

Sobre estos mecanismos de impunidad, ¿cuál cree que es el que más se repite en el país y que debe ser atendido de forma inmediata?

Todos. Por un lado, seguimos cargando con este sistema, parece que no ha cambiado mucho aunque se han creado mecanismos, leyes, se ha dicho que hay registros, pero seguimos sin poder identificar, sin hacer mecanismos eficientes para identificar a personas asesinadas".

No hay, no opera todavía completamente una base de datos genética, un registro nacional de cuerpos no identificados, que se compartan la información en las procuradurías para saber si una persona desaparecida a esa corresponde a un cuerpo que se encontró en otro lugar, eso por una parte; por otra, no tenemos un sistema de alertas para prevenir por qué carreteras no se tiene que transitar, a qué municipios no hay que visitar, o cómo hacer si es que hay un grupo criminal que se lleva gente, poder rescatarlos, para que no los recluten, para que no los maten.

Creo que parte de esto también es que las fiscalías no trabajen políticamente, o sea que el gobernador o el gobierno en turno no ponga a un amigo o un compadre, a alguien que le tenga que hacer favores, porque muchas veces estos favores es invisibilizar la violencia, hacer como que no pasara nada, y eso pasa por ocultar cuerpos, y por ocultar la violencia, y de ahí que muchas de las personas desaparecidas, pues son desaparecidas del Estado, el Estado las desaparece, no siempre son los grupos criminales.

Tenemos en México 112,00 reportes de personas desaparecidas, y 55,000 cuerpos no identificados en panteones, en morgues, ya bajo la tutela del Estado, ya fueron rescatados, ya pasaron por unos servicios periciales y entonces esta crisis forense parte también de la responsabilidad de esto.

Marcela Turati ha sido reconocida por su labor periodística. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Han pasado más de 12 años, ¿algo ha cambiado tanto en la forma en que el crimen opera y en cómo las autoridades responden ante estos hechos?

El crimen sigue intentando dominar territorios, controlar la población, controlar la economía de un lugar, controlar las rutas, eso sigue pasando, sigue siendo muy igual, aunque cada grupo opera diferente, cada uno tiene unas formas de matar distintas, de desaparecer, se van sofisticando, usan diferentes armas, pero la intención sigue siendo esa.

Y creo que el actuar de las autoridades sigue siendo muy similar, a veces como espectadoras, a veces diciendo que no se puede hacer mucho, a veces en enfrentamientos frontales, pero pues vemos que no hemos avanzado en seguridad ciudadana.

Las historias cambian y las atrocidades cambian de región, no es que se quede instalado en un sitio, aunque de repente vuelve al mismo lugar, pero va moviéndose y en cada lugar tiene como una forma de operar diferente, pero no hemos encontrado la forma de prevenir desapariciones, de prevenir reclutamiento de jóvenes, la forma de proteger, de tratar a las personas desplazadas, de cuidar a periodistas, a defensores de derechos humanos que están tratando de informar de lo que está pasando en esos lugares, eso sí es repetitivo, y no hemos avanzado mucho y vemos que cada tanto sentimos que esto, el horror y el horror, y como si fuera nuevo cuando llevamos mucho tiempo con esto.

¿Cuál cree que sea el camino que se deba de tomar en el tema de seguridad en México?

Pienso que se tiene que hacer una gran reunión, rediseñar muchas cosas, el Estado… El mismo GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes) ha planteado en sus diferentes informes del caso Ayotzinapa recetas de por dónde se podría transitar, pero ciertamente hay que poner la seguridad de la población en el centro. Esa debería ser la misión, es la misión primera del Estado, proteger a la gente, garantizarle la vida, garantizarle el respeto a la vida, el no ser desaparecida.