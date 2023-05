Lesly Martínez, el caso de desaparición que ha pasado a presunto feminicidio

Lesly Martínez Colín, fue vista por última vez al salir junto a su exnovio Alejandro Alberto Martínez Triana, con quien viajaría al Lago de Tequesquitengo, Morelos, en su auto Mazda rojo con plazas RCZ-697-B.

De acuerdo con la familia de Lesly, su última conexión fue en Jojutla, Morelos, y tuvieron comunicación con ella por última vez la noche de su extravío, pues avisó que iba de regreso a su casa en Ampliación Pilotos, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

No obstante, después recibieron llamadas de la joven pero no escucharon su voz. La preocupación creció al no poder establecer contacto con ella, además del antecedente de que Lesly había terminado la relación con Alejandro Alberto dos años atrás, la cual estuvo marcada por celos y violencia por parte del hombre de 41 años.

Su familia denunció su desaparición ante la Fiscalía de la Ciudad de México y esta dependencia se comunicó con la Fiscalía General del Estado de Morelos para iniciar la búsqueda de Lesly y de Alejandro Alberto.

Familiares de Lesly se manifestaron el 9 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Fiscalía CDMX, donde exigieron hablar directamente con la fiscal Ernestina Godoy para conocer la investigación sobre la desaparición, pues señalaron que se les había ocultado información.