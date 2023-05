Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, también conocido como “May the 4th be with you”, haciendo referencia a la famosa frase de la cintas George Lucas “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Para los seguidores de la saga, en la Ciudad de México se tiene previsto un evento musical para que puedan disfrutar de la banda sonora de las cintas.