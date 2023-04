SUBES 2023: Qué becas ofrece, requisitos y quiénes pueden solicitarlas

¿Qué es la ficha escolar y para qué sirve?

La ficha escolar contiene la información que la Institución Pública de Educación Superior en donde estudias reporta en el SUBES para que puedas solicitar una beca. Esta información contempla el registro de los siguientes datos:

Nombre del plantel

Nombre de la carrera

Nivel de estudios

Periodo actual

Matrícula

Promedio general

Promedio anterior

Estatus regular

Tipo de periodo

Total de periodo

Estatus

Si los datos están correctos puedes activar tu ficha.

Si no están correctos debes acudir a tu escuela y pedir la corrección de los mismos. En caso de que hayas activado tu ficha y si aún no has solicitado la beca, selecciona desactivar la ficha y acude a tu escuela para corregir tus datos.

Toma en cuenta que por cada institución en la que estés inscrita o inscrito tendrás una ficha escolar, para solicitar la beca deberás seleccionar solo una ficha y que para ser beneficiario de la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior no debes estar recibiendo de manera simultánea otra tipo beca para el mismo fin, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (APF)