Tere: una mujer indígena que fue esclavizada por una 'exmiss' de Puebla

“Sufrí un infierno todos los días”

El “infierno” de Tere empezó en junio de 2019 en esa casa ubicada en la colonia Jardines de San Manuel en la ciudad de Puebla. El primer abuso que cometieron contra ella fue cortarle el cabello.

Aunque Lili ofreció pagarle 4,000 pesos al mes, no le cubrió ni la primera quincena. Primero le dijo que tenía que aprender a hacer bien las cosas, que se ganara el techo y la comida que le daba y después veían si se ganaba el salario o no.

La jornada laboral de la entonces adolescente empezaba a las 6:00 de la mañana y terminaba a la 1:00 de la madrugada del otro día. La ponían a hacer cualquier cosa con tal de mantenerla ocupada, y cuando 'la exmiss Puebla' salía de la casa, la dejaba encerrada bajo llave.

“Sufrí un infierno todos los días. Me pegaba con un martillo”, recordó Tere.

Los golpes eran constantes, bajo cualquier pretexto. Que rompía alguna taza, que no sabía barrer, que algo no se hacía bien o simplemente porque María Hilda amanecía de malas.

El 23 de marzo pasado, Margarita Garcidueñas, fiscal de Atención de Delitos Violencia de Género contra las Mujeres de la Fiscalía local, habló sobre este caso en una conferencia de prensa, y aseguró que según los avances de las investigaciones, Lili “le pagaba (a Tere) y la amenazaba con matarla y desaparecerla”.

“Sí, me tenía amenazada. Tenía mucho miedo por eso no intenté escapar antes”, dijo la víctima en la entrevista al ser cuestionada sobre esta versión. El día que se escapó, llevaba al menos dos semanas sin comer.

“Gracias al vecino que me ayudó. Me salvó la vida la verdad. Esta señora me pegaba con el martillo y me quemaba las manos en el sartén”, señaló a este medio.