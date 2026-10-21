De acuerdo con la secretaria, el segmento de comercialización de combustibles concentró el mayor desbalance, con 6,352 millones de litros, equivalentes a 44,468 millones de pesos. En tanto, el segmento de expendio registró 1,199 millones de litros, que representan 8,396 millones de pesos.
En el rubro de importación se identificó un desbalance de 645 millones de litros, equivalente a 4,517 millones de pesos. Por su parte, los comercializadores y otros titulares de permisos acumularon 497 millones de litros, con afectaciones por 3,482 millones de pesos. En el segmento de distribución, la cifra ascendió a 131 millones de litros, equivalentes a 923 millones de pesos.
Esta radiografía fue posible gracias a la implementación de un esquema de trazabilidad por parte del gobierno federal para dar seguimiento a las operaciones en toda la cadena de valor de los combustibles.
La cadena está integrada por los siguientes segmentos y permisos otorgados:
Importación: 17 permisos.
Comercialización: 660 permisos.
Transporte: 2,128 permisos.
Expendio: 14,587 permisos.
Distribución: 256 permisos.
Almacenamiento: 191 permisos.
González explicó que el sistema de trazabilidad permite detectar inconsistencias en las operaciones de las empresas e identificar posibles casos de huachicol fiscal, al revelar movimientos de combustible que no cuentan con un origen debidamente declarado.
"La identificación de estas inconsistencias es un primer paso, pero a la vez también es un resultado muy importante porque ahora sabemos claramente qué importador comercializador, distribuidor y gasolinera vente combustible sin un origen declarado en sus facturas", planteó.
La funcionaria señaló que las empresas que anteriormente hicieron un uso inadecuado de sus permisos deberán responder ante las autoridades competentes y regularizar su situación fiscal mediante el pago de los impuestos correspondientes.
"Cualquier operación que se realice de manera inadecuada es detectada de inmediato y la empresa es llamada a cuentas", sostuvo.