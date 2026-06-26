Malo sería que no lo transparentara, dice Sheinbaum sobre el patrimonio millonario de Gertz Manero

"Él fue transparente y declaró su patrimonio. Hay total transparencia por parte de él, de su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara, es un patrimonio que él declara y que él tiene”, comentó.

De acuerdo con la declaración patrimonial del embajador, tiene ingreso mensual neto de 196,220 pesos, equivalente a 1 millón 992,121 pesos anuales. Además, de sus posesiones destaca que es dueño de 10 propiedades, siete vehículos, entre ellos un Rolls Royce Wraith 2014 con valor de 2.7 millones de pesos, un Rolls Royce sedán 1966 valuado en 250,000 pesos, un Mercedes Benz 450 SEL 1979 por 200,000 pesos y un Cadillac Concours 1994 por 160,000 pesos. También reporta 18.35 millones de pesos en joyas, relojes y monedas

Gertz Manero dejó a finales del año pasado el cargo de fiscal general de la República y en su carta de renuncia planteó que recibió la invitación de la presidenta para ser embajador de México.

A principios de este año, la presidenta informó que Gertz Manero representaría a México ante el Reino Unido.

“Él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió, es transparente”, reiteró.