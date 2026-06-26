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Malo sería que no lo transparentara, dice Sheinbaum sobre el patrimonio millonario de Gertz Manero

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el exfiscal general fue transparente al publicar cuánto percibe y cuáles son sus propiedades.
vie 26 junio 2026 10:16 AM
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Alejandro Gertz Manero aceptó la invitación de la presienta Claudia Sheinbaum para ser embajador de México en Reino Unido por lo que en noviembre pasado dejó la titularidad de la FGR. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que sería malo que el exfiscal general de la República y hoy embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, no hubiera realizado su declaración patrimonial, de la que se conoció que cuenta con 10 propiedades, un vehículo Rolls Royce, obras de arte y joyas.

“Él lo declaró, la información viene de una declaración de él de su patrimonio, y él dice que su patrimonio viene de su familia, de lo que él ha adquirido", justificó.

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"Él fue transparente y declaró su patrimonio. Hay total transparencia por parte de él, de su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara, es un patrimonio que él declara y que él tiene”, comentó.

De acuerdo con la declaración patrimonial del embajador, tiene ingreso mensual neto de 196,220 pesos, equivalente a 1 millón 992,121 pesos anuales. Además, de sus posesiones destaca que es dueño de 10 propiedades, siete vehículos, entre ellos un Rolls Royce Wraith 2014 con valor de 2.7 millones de pesos, un Rolls Royce sedán 1966 valuado en 250,000 pesos, un Mercedes Benz 450 SEL 1979 por 200,000 pesos y un Cadillac Concours 1994 por 160,000 pesos. También reporta 18.35 millones de pesos en joyas, relojes y monedas

Gertz Manero dejó a finales del año pasado el cargo de fiscal general de la República y en su carta de renuncia planteó que recibió la invitación de la presidenta para ser embajador de México.

Para saber más

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México

Gertz Manero reporta patrimonio millonario: autos, joyas, obras de arte y propiedades

A principios de este año, la presidenta informó que Gertz Manero representaría a México ante el Reino Unido.

“Él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió, es transparente”, reiteró.

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