Gertz Manero reporta patrimonio millonario: autos, joyas, obras de arte y propiedades

En cuanto a vehículos, el registro consigna siete unidades, entre ellas un Rolls Royce Wraith 2014 con valor de 2.7 millones de pesos, un Rolls Royce sedán 1966 valuado en 250,000 pesos, un Mercedes Benz 450 SEL 1979 por 200,000 pesos y un Cadillac Concours 1994 por 160,000 pesos. También se incluyen un Ford Galaxie 1972, un Dodge Dart 1982 y un Ford Lincoln 1994, sin valor declarado.

Respecto a bienes muebles y objetos de valor, la declaración reporta 18.35 millones de pesos en joyas, relojes y monedas, todos señalados como adquiridos por herencia. Asimismo, se registran ocho millones de pesos en obras de arte y dos millones de pesos en menaje de casa.

En conjunto, el patrimonio en bienes de valor asciende a 28.35 millones de pesos, según el documento.

Investigadores acusaron a Gertz de plagio en 2021. (Luis Mejía/Cuartoscuro. )

Gertz Manero es un jurista y funcionario de larga trayectoria en México. Ha ocupado cargos como legislador federal, secretario de Seguridad Pública y rector universitario, además de haber sido el primer titular de la Fiscalía General de la República tras su creación como órgano autónomo en 2019. Permaneció en ese cargo hasta su renuncia en noviembre de 2025, cuando fue designado por el gobierno federal como embajador de México en el Reino Unido.

Gertz llegó a la Fiscalía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La declaración patrimonial también incluye información sobre instrumentos financieros. Se reportan cuentas en bancos como HSBC, BBVA y Bankinter, así como inversiones en firmas como Actinver Casa de Bolsa, Scotiabank y Credit Suisse, entre otras.

En el rubro de participaciones, se menciona su vínculo con la Universidad de las Américas en calidad de colaborador, además de registros en sistemas de ahorro para el retiro como Afores y Pensionissste.

En el apartado de adeudos, se documentan tarjetas de crédito American Express con un saldo de 75,480 pesos, otras sin adeudo reportado y tarjetas Banamex en ceros. También se incluye un crédito hipotecario con Chase Bank por 576,882 pesos.