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Sheinbaum descarta riesgos de que EU designe a Morena como organización terrorista

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su homólogo Donald Trump ha dicho que en México gobierna el narco, pero dijo, no se refiere a ella.
lun 18 mayo 2026 11:03 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protege a nadie, pero cuando hay acusaciones, deben presentarse pruebas. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya riesgos de que Estados Unidos designe como organización terrorista a Morena, luego de que algunos de sus integrantes han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

“No, ningún riesgo”, dijo este lunes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 10 funcionarios mexicanos de tener vínculos con el narcotráfico y de delitos de armas, entre ellos a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de la República. Ambos fueron postulados por Morena.

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La semana pasada, dos de los 10 señalados, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quedaron en custodia de las autoridades estadounidenses.

Sobre esa entrega y un posible riesgo de las declaraciones que realicen los exfuncionarios sinaloenses, la presidenta rechazó riesgos.

"Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno", dijo la mandataria federal.

Ante las presuntas críticas porque en el gobierno anterior encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de que no hubo detenciones, la presidenta lo rechazó y presentó sus números.

“Le pregunté al general secretario cuántas detenciones de cuántos líderes de grupos hubo en el sexenio pasado relevantes: 39 de distintos grupos delictivos y en total 666 como grupos o líderes relevantes del narcotráfico. En nuestros sexenio 72 y 56 relevantes, ha habido cerca de 50,000 detenidos en año y medio, pero relevantes 72 y 56 muy relevantes de todos los grupos delictivos”, señaló

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Con esos números, la presidenta dijo que no se puede acusar a su gobierno de no haber actuado en contra de los grupos criminales.

Sobre la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump, la presidenta explicó que conversaron sobre las visitas a México de algunos de sus funcionarios que se realizarán esta y la próxima semana.

"Cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta y además siempre le he dicho: ‘no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México’", expuso.

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En el marco de esas visitas, Sheinbaum dijo que la mejor manera de ayudar a México es combatir el consumo de drogas en Estados Unidos.

“¿Cuál es la mejor manera de Estados Unidos para apoyar a México? Disminuyendo el consumo,. Como lo he dicho ¿quién distribuye en Estados Unidos? ¿ quién vende en Estados Unidos? ¿Quieren ayudar a disminuir la violencia en México? Lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente lo reconocen en un documento”, explicó.

También pueden ayudar combatiendo el tráfico de armas hacia México, las cuales están relacionadas con más del 70% de los homicidios dolosos.

"Nos pueden ayudar con información, por supuesto colaboramos, pero aquí operan las instituciones mexicanas", dijo.

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Aclaró que su gobierno no protege a nadie, pero pide pruebas para las acusaciones que se haga contra cualquier mexicano.

“No hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales ni de cuello blanco ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada”, apuntó.

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Confirma congelamiento de cuentas de Rocha

La presidenta confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos.

“Plantean que es de manera preventiva se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión, los bancos de aquí en su relación con los bancos de allá, lo hacen de manera preventiva”, explicó.

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La Secretaría de Hacienda explicó en un comunicado que la adición a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) fue de carácter “estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

“Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”, detalló la dependencia.

De acuerdo con la dependencia, las medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna y las personas en la Lista cuentan con medios de defensa y garantías, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia.

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