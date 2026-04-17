Trump deporta a más de 200,000 mexicanos; en promedio 451 por día

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en los primeros meses del gobierno de Trump la deportación de mexicanos fue en ascenso. En febrero de 2025, primer mes completo de la administración del republicano, se registraron 8,872 deportaciones; sin embargo, la cifra aumentó a 16,621 en octubre de ese año, el nivel más alto en los últimos 15 meses. En lo que va de 2026, el pico se alcanzó en marzo, con 14,968 casos.

La encargada de la política interna explicó que el gobierno de México implementa la estrategia “México te abraza” para atender a los connacionales deportados desde Estados Unidos.

Actualmente, se mantienen en operación ocho centros de atención a migrantes, cada uno con capacidad para atender a 200 personas por día.

“Estamos muy contentos con ‘México te abraza’ , actualmente tiene ochos centros de atención, tiene una capacidad para recibir a 200 personas para un total de 1,600. Se reciben aproximadamente 300 al día 350, depende del día”, detalló.

Los centros de atención a migrantes deportados se ubican en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.

Aunque el promedio mensual de deportaciones se mantiene en alrededor de 14,000 mexicanos, la secretaria de Gobernación afirmó que el flujo de repatriaciones ha disminuido.

"Al contrario, ha bajado digamos del año pasado de cuando llegó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha bajado aproximadamente 87% de ello", afirmó.