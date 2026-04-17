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Trump deporta a más de 200,000 mexicanos; en promedio 451 por día

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que 164,444 repatriaciones han sido vía terrestre y 39,241 vía aérea.
vie 17 abril 2026 10:55 AM
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que cada uno de los ocho centros de atención para migrantes deportados tienen capacidad para atender a 200 personas por día. (Foto: Presidencia de México.)

Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump y hasta este 16 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a 203,685 mexicanos, lo que en promedio representa el retorno de 451 connacionales por día.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este viernes que 164,444 repatriaciones se realizaron vía terrestre y 39,241 por vía aérea.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en los primeros meses del gobierno de Trump la deportación de mexicanos fue en ascenso. En febrero de 2025, primer mes completo de la administración del republicano, se registraron 8,872 deportaciones; sin embargo, la cifra aumentó a 16,621 en octubre de ese año, el nivel más alto en los últimos 15 meses. En lo que va de 2026, el pico se alcanzó en marzo, con 14,968 casos.

La encargada de la política interna explicó que el gobierno de México implementa la estrategia “México te abraza” para atender a los connacionales deportados desde Estados Unidos.

Actualmente, se mantienen en operación ocho centros de atención a migrantes, cada uno con capacidad para atender a 200 personas por día.

“Estamos muy contentos con ‘México te abraza’ , actualmente tiene ochos centros de atención, tiene una capacidad para recibir a 200 personas para un total de 1,600. Se reciben aproximadamente 300 al día 350, depende del día”, detalló.

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Los centros de atención a migrantes deportados se ubican en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.

Aunque el promedio mensual de deportaciones se mantiene en alrededor de 14,000 mexicanos, la secretaria de Gobernación afirmó que el flujo de repatriaciones ha disminuido.

"Al contrario, ha bajado digamos del año pasado de cuando llegó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha bajado aproximadamente 87% de ello", afirmó.

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En lo que va de abril, suman 7,355 deportaciones de mexicanos, de las cuales 5,318 se realizaron vía terrestre y 2,037 por vía aérea.

En su regreso a la Casa Blanca, Trump endureció su política migratoria y anunció la implementación de un programa de deportación masiva.

En los primeros minutos de su presidencia, Trump declaró emergencia nacional en la Frontera Sur de los Estados Unidos de América, eliminó programas que utilizaban recursos federales a favor de personas no estadounidenses y firmó una orden Ejecutiva para proteger al pueblo americano "contra la invasión".

En los primeros minutos de su presidencia, declaró emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, eliminó programas que utilizaban recursos federales en favor de personas no estadounidenses y firmó una orden ejecutiva para proteger al pueblo estadounidense “contra la invasión”.

En los primeros meses de su gestión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha realizado redadas para detener a migrantes en situación irregular.

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Efecto Trump: encuentros con migrantes en la frontera en el nivel más bajo

El endurecimiento de la política migratoria ha propiciado que baje el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Mientras en diciembre de 2024 (último mes completo del gobierno de Joe Biden) se registraron 96,033 encuentros, en marzo de 2026 se reportaron 11,732.

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migrantes deportaciones Secretaría de Gobernación

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