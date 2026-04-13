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Sheinbaum celebra llamado del Papa León XIV a la paz frente a críticas de Trump

La presidenta respaldó el llamado del pontífice a frenar las guerras y reiteró que México apuesta por la no intervención.
lun 13 abril 2026 11:30 AM
Sheinbaum respalda llamado de paz del papa leon.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto en el mundo. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el llamado del Papa León XIV quien lanzó un “basta ya de las guerras”.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando no sólo a Estados Unidos, a Israel, a todos, a garantizar la paz en el mundo. Entonces es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión sino un Estado, que ha estado convocando a la paz en el mundo y eso siempre va a ser nuestra posición de apoyar la paz”, planteó.

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El posicionamiento de la presidenta Sheinbaum difiere de la de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al pontífice y lo calificó como “débil” y “terrible en política exterior”

"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", escribió en su red Truth Social.

Y fue más allá. "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", escribió el republicano.

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El Papa respondió a Trump y aseguró que no le tiene miedo a su gobierno y que él no es ningún político.

“No tengo miedo de la administración Trump, ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer. No somos políticos. No tratamos la política exterior con la misma perspectiva que él podría entenderla, pero sí, creo en el mensaje del evangelio, como artífice de la paz”, señaló el máximo pontífice.

Al respecto, la presidenta afirmó que por principios, México siempre estará a favor de la paz y por que cualquier conflicto con Medio Oriente se resuelva pacíficamente.

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“La posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución, la política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra. Es la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de cualquier conflicto y esa siempre va a ser nuestra posición”, añadió en su conferencia matutina.

La mandataria mexicana reconoció que el conflicto de Estados Unidos con Irán está afectando el precio internacional del petróleo.

“Esa zona representa alrededor del 20% de la producción mundial de gas, de petróleo y de fertilizantes. Al no poder pasar por el Estrecho de Ormuz, los navíos que llevan combustible, entonces han aumentado los precios del petróleo y con ello de las gasolinas y el diésel”, dijo.

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Lamentó que el posible acuerdo que se alcanzaría para pausar el conflicto finalmente no se hubiera concretado.

“Hace unos días celebrábamos que iba a haber un alto al fuego, lamentablemente pues no ocurrió así, tuvieron conversaciones, no llegaron a un acuerdo”, destacó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Donald Trump

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