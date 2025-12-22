Publicidad

Acotamos los beneficios fiscales a la FIFA que se dieron con Peña Nieto, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se aprobó la exención de impuestos, pero en su administración hubo modificaciones.
lun 22 diciembre 2025 11:11 AM
Sheinbaum mundial
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda aclaró cómo se aprobaron los beneficios fiscales a la FIFA para realizar en México el Mundial de Futbol. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno “acotó” algunos beneficios fiscales que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se entregaron a la FIFA para realizar el Mundial de Futbol en México en 2026.

“Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante porque fue al revés. Se había firmado algo en el 2015 o 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos. Se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda”, explicó.

La aclaración de la presidenta Sheinbaum se da luego de que trascendiera que, para la realización del Mundial de Futbol 2026, el gobierno federal y las administraciones de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterey absorberán los costos de organización, mientras que la FIFA se abstendrá de pagar impuestos.

Al respecto, la presidenta comentó que ya se aclaró por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en este gobierno se acotaron los beneficios fiscales.

Prevendrán abusos en venta de boletos

Aunque la venta de boletos es un asunto privado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se buscará evitar abusos para los aficionados de futbol.

“La venta de boletos es un asunto privado, no interviene el gobierno, interviene Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras o quienes compran los boletos, pero el gobierno no es que venda los boletos, es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el Estadio Azteca o el Estadio Jalisco o en Monterrey, pero es un asunto privado y la Profeco hace una revisión”, comentó.

César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, informó que la institución dará acompañamiento a los aficionados que compren o intercambien boletos, pero recordó que la reventa es ilegal en México.

“Es una plataforma privada en la que nosotros hacemos el acompañamiento para que esté de acuerdo a la legislación y si hubiera alguna queja de algún consumidor en la utilización de esta plataforma o en general la venta de los boletos nosotros ayudamos, nosotros apoyamos a defender a las personas consumidoras”, detalló.

