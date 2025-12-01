Publicidad

presidencia

Singapur abrirá su primera embajada en un país de habla hispana en México

Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur, manifestó su confianza en el futuro de México.
lun 01 diciembre 2025 02:46 PM
Tharman Shanmugaratnam-Sheinbaum.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes a Tharman Shanmugaratnam en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México.)

En el marco de los 50 años de la relación diplomática entre México- Singapur, el primer ministro Tharman Shanmugaratnam, anunció que en abril de 2026 abrirá la embajada de ese país asiático, la primera que esa nación instala en una nación de habla hispana.

“El gobierno de Singapur ha decidido establecer una embajada de Singapur en México, que abrirá el próximo año. Este es un hito importante porque será la primera embajada de Singapur en un país de habla hispana y nuestra segunda embajada en América Latina. Nuestra decisión refleja la confianza que tiene Singapur en el futuro de México”, anunció.

Este lunes el presidente Shanmugaratnam se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con una comitiva de funcionarios, quienes sostuvieron tres reuniones para dialogar sobre la relación bilateral.

En conferencia de prensa conjunta, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el interés que hay por México en diferentes países.

“Con su apertura nuestro país contará con 87 embajadas residentes, un reflejo del creciente interés internacional por nuestro país”, señaló.

La mandataria mexicana explicó que durante la reunión con la comitiva asiática se abordaron las oportunidades que tiene la relación bilateral en materia comercial, inversión, cultural y académica, además se firmaron dos cartas de intención, una ambiental y otra en cooperación para el desarrollo.

Añadió que se exploraron nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral.

“Compartí con el presidente Shanmugaratnam las amplias oportunidades que ofrece el Plan México y nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México y las oportunidades que éste brinda para las inversiones y las grandes oportunidades que hay en nuestro país a las empresas de Singapur en ámbitos diversos en infraestructura, en puertos, en logísticas y en transformación digital”, destacó.

Durante la ceremonia de recepción del primer ministro y su esposa Jane Yumiko Ittogi, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un momento incómodo.

Tras la fotografía oficial la presidenta de México extendió su brazo hacia Jane Yumiko, sin embargo, el presidente Shanmugaratnam extendió el brazo como señal para que la presidenta guardara cierta distancia.

