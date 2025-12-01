Singapur abrirá su primera embajada en un país de habla hispana en México

Este lunes el presidente Shanmugaratnam se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con una comitiva de funcionarios, quienes sostuvieron tres reuniones para dialogar sobre la relación bilateral.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Entre ambas naciones existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión. pic.twitter.com/ygueRBjpWF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

En conferencia de prensa conjunta, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el interés que hay por México en diferentes países.

“Con su apertura nuestro país contará con 87 embajadas residentes, un reflejo del creciente interés internacional por nuestro país”, señaló.

La mandataria mexicana explicó que durante la reunión con la comitiva asiática se abordaron las oportunidades que tiene la relación bilateral en materia comercial, inversión, cultural y académica, además se firmaron dos cartas de intención, una ambiental y otra en cooperación para el desarrollo.

Añadió que se exploraron nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral.

“Compartí con el presidente Shanmugaratnam las amplias oportunidades que ofrece el Plan México y nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México y las oportunidades que éste brinda para las inversiones y las grandes oportunidades que hay en nuestro país a las empresas de Singapur en ámbitos diversos en infraestructura, en puertos, en logísticas y en transformación digital”, destacó.