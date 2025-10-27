Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum y Trump hablan sobre acuerdo arancelario; "estamos cerrando ya", dice

La presidenta señaló que en la llamada telefónica que sostuvo con el estadounidense, acordaron comunicarse nuevamente la próxima semana para finalizar el acuerdo, cuyo plazo se vencía el 1 de noviembre.
lun 27 octubre 2025 10:37 AM
Sheinbaum habla con Trump sobre plan arancelario
La presidenta exxplicó que en la llamada ambos reconocieron que tanto México y Estados Unidos van "muy bien en temas de seguridad, migración y comercio". (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el sábado pasado se comunicó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y establecieron hablar la próxima semana para cerrar el acuerdo en torno al cobro de aranceles.

“Hablé con el presidente (Donald) Trump el sábado, y vamos a dar una semana más para poder cerrar el tema, que va muy avanzado, de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, dijo la mandataria este lunes.

Publicidad

La presidenta señaló que en la llamada telefónica que sostuvo con el estadounidense, acordaron comunicarse nuevamente la próxima semana para finalizar el acuerdo, pues recordó que el 1 de noviembre se cerraría el plazo de tres meses para la aplicación de nuevos aranceles.

"Fue una llamada breve. A mí me interesaba que no llegara el 1 de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo que nuestros equipos seguían trabajando. Esencialmente fue eso 'nos llamamos en cuanto los equipos terminen lo que están revisando´, y acordamos eso", dijo.

Te puede interesar:

Un retrato del expresidente estadounidense Ronald Reagan cuelga detrás del presidente estadounidense Donald Trump mientras Trump hace un anuncio sobre medicamentos recetados en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de septiembre de 2025.
Economía

Trump: Arancel de 25% a camiones medianos y pesados comenzará el 1 de noviembre

El julio, Estados Unidos anunció un incremento de aranceles a México: 25% sobre autopartes y automóviles, y 50% al acero, aluminio y cobre, los cuales se comenzaría a aplicar el 1 de noviembre.

"Es decir, seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial. Digo, siempre, hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump", mencionó.

Explicó que en la llamada ambos reconocieron que tanto México y Estados Unidos van "muy bien en temas de seguridad, migración y comercio", y señaló que pactó con Trump cierrar el acuerdo arancelario antes de que inicien las negociaciones de la revisión del T-MEC.

Loa aranceles de 25% en autopartes y automóviles, y 50% al acero, aluminio y cobre, originalmente entrarían en vigor el 1 de agosto, pero tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios, acordaron un plazo de tres meses, por lo que sería el 1 de noviembre.

Publicidad

Tags

Donald Trump Donald Trump Aranceles Aranceles

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad