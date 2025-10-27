Sheinbaum y Trump hablan sobre acuerdo arancelario; "estamos cerrando ya", dice

La presidenta señaló que en la llamada telefónica que sostuvo con el estadounidense, acordaron comunicarse nuevamente la próxima semana para finalizar el acuerdo, pues recordó que el 1 de noviembre se cerraría el plazo de tres meses para la aplicación de nuevos aranceles.

"Fue una llamada breve. A mí me interesaba que no llegara el 1 de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo que nuestros equipos seguían trabajando. Esencialmente fue eso 'nos llamamos en cuanto los equipos terminen lo que están revisando´, y acordamos eso", dijo.

El julio, Estados Unidos anunció un incremento de aranceles a México: 25% sobre autopartes y automóviles, y 50% al acero, aluminio y cobre, los cuales se comenzaría a aplicar el 1 de noviembre.

"Es decir, seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial. Digo, siempre, hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump", mencionó.

Explicó que en la llamada ambos reconocieron que tanto México y Estados Unidos van "muy bien en temas de seguridad, migración y comercio", y señaló que pactó con Trump cierrar el acuerdo arancelario antes de que inicien las negociaciones de la revisión del T-MEC.

Loa aranceles de 25% en autopartes y automóviles, y 50% al acero, aluminio y cobre, originalmente entrarían en vigor el 1 de agosto, pero tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios, acordaron un plazo de tres meses, por lo que sería el 1 de noviembre.