En noviembre habrá propuesta para jornada laboral de 40 horas, anuncia Sheinbaum

Desde 2023, México está en la discusión de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Ese año una propuesta fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin embargo, no fue votada en el pleno.

La ley actual menciona que la jornada laboral es de ocho horas diarias y que son seis días trabajo, que equivalen a 48 horas a la semana, por lo que con la reforma bajaría a cinco días que equivalen a 40 horas.

La propuesta proponía: “Entre los obreros, jornales, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”.

Al respecto, la presidenta informó que el próximo mes habrá propuesta, pero ha buscado que ésta se dé por consenso.

“Se ha buscado que sea en consenso, cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario que no sea un pretexto para no aumentar los salarios. Entonces ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath (Bolaños) estaría presentando la propuesta”, indicó.

