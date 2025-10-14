Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

En noviembre habrá propuesta para jornada laboral de 40 horas, anuncia Sheinbaum

La presidenta informó que se ha buscado consenso para que avance la jornada laboral de 40 horas y que al disminuirla no se afecte el incremento al salario.
mar 14 octubre 2025 11:09 AM
Conferencia Por las 40 horas
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trabaja en la propuesta para la jornada laboral de 40 horas. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en noviembre su gobierno presentará una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

“En noviembre ya hace una propuesta a la Secretaría del Trabajo, ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”, informó.

Publicidad

Desde 2023, México está en la discusión de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Ese año una propuesta fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin embargo, no fue votada en el pleno.

La ley actual menciona que la jornada laboral es de ocho horas diarias y que son seis días trabajo, que equivalen a 48 horas a la semana, por lo que con la reforma bajaría a cinco días que equivalen a 40 horas.

Conoce más:

La jornada laboral de 40 horas se discutirá en 2025, afirma Claudia Sheinbaum
presidencia

Sheinbaum: discusión de la jornada laboral de 40 horas comenzará en 2025

La propuesta proponía: “Entre los obreros, jornales, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”.

Al respecto, la presidenta informó que el próximo mes habrá propuesta, pero ha buscado que ésta se dé por consenso.

“Se ha buscado que sea en consenso, cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario que no sea un pretexto para no aumentar los salarios. Entonces ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath (Bolaños) estaría presentando la propuesta”, indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Trabajo conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad