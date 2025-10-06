Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: mexicanos detenidos rumbo a Gaza serán repatriados esta semana

"Estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina", se pronunció la presidenta tras la detención de seis mexicanos que llevaban alimentos y medicinas a la franja de Gaza.
lun 06 octubre 2025 11:03 AM
Mañanera Programa de Vivienda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre la próxima repatriación de seis mexicanos que intentaron llegar a la franja de Gaza en la Global Sumud Flotilla, pero fueron detenidos por autoridades de Israel. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los mexicanos que fueron interceptados por Israel al viajar en una flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza serán repatriados esta semana.

“Todos está bien y esta semana regresan, el detalle de cuándo regresan y todo ya lo informaremos”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Publicidad

Sheinbaum reiteró su posición sobre la detención de la Global Sumud Flotilla, en la que viajaban seis mexicanos, así como sobre los ataques del Estado de Israel en contra de Palestina donde, además de agresiones armadas, se bloqueó la llegada de ayuda internacional como alimentos y medicinas.

“Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la franja de Gaza. No nos pareció la manera en la que se interceptó a este grupo de gente que lo que llevaba era ayuda humanitaria y hemos desde el primer momento… incluso cuando estaba el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, acompañamos con distintos países una denuncia en la (Corte de La) Haya.

“Lo que buscamos es que haya convivencia de ambos Estados, que se construya la paz y que acabe esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina, lo catalogamos como genocidio”, afirmó la mandataria.

Lee también:

¿Qué pasó con la flotilla Sumud? Cronología del viaje y lo que se sabe del barco Mikeno, que rompió el bloqueo
Internacional

¿Qué pasó con la flotilla Sumud? Cronología del viaje y lo que se sabe del barco Mikeno

Sheinbaum aseguró que los mexicanos detenidos por autoridades israelíes se encuentran bien y solo requieren algunos medicamentos que ya fueron facilitados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, la cual da seguimiento a su situación y mantiene contacto con sus familias.

Publicidad

Tags

Conflicto Palestina-Israel Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad