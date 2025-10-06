Sheinbaum: mexicanos detenidos rumbo a Gaza serán repatriados esta semana

Sheinbaum reiteró su posición sobre la detención de la Global Sumud Flotilla, en la que viajaban seis mexicanos, así como sobre los ataques del Estado de Israel en contra de Palestina donde, además de agresiones armadas, se bloqueó la llegada de ayuda internacional como alimentos y medicinas.

“Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la franja de Gaza. No nos pareció la manera en la que se interceptó a este grupo de gente que lo que llevaba era ayuda humanitaria y hemos desde el primer momento… incluso cuando estaba el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, acompañamos con distintos países una denuncia en la (Corte de La) Haya.

“Lo que buscamos es que haya convivencia de ambos Estados, que se construya la paz y que acabe esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina, lo catalogamos como genocidio”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum aseguró que los mexicanos detenidos por autoridades israelíes se encuentran bien y solo requieren algunos medicamentos que ya fueron facilitados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, la cual da seguimiento a su situación y mantiene contacto con sus familias.