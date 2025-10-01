Funcionarios y políticos enviaron su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer aniversario desde su toma de protesta el 1 de octubre de 2024, cuando se convirtió en la primera mujer en gobernar el país.
Políticos felicitan a Sheinbaum a un año de convertirse en la presidenta de México
La mandataria compartió por su parte un agradecimiento al cumplir su primer año de gobierno a través de un video que muestra desde escenas de su infancia y de su activismo político como estudiante de la UNAM, hasta el momento en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le colocó la banda presidencial y su trabajo actual en territorio.
“Soy una ciudadana más en este hermoso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo”, afirma Sheinbaum en el video.
Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/eNQp2vpDmq— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió una felicitación a la presidenta, a quien calificó como “una líder honesta, trabajadora, inteligente, sensible y con convicción humanista”.
#Hoy hace un año del hecho histórico que ha marcado la vida reciente de nuestro país: por primera vez en 200 años, una mujer asumió la Presidencia de la República. Con @Claudiashein, una líder honesta, trabajadora, inteligente, sensible y con convicción humanista, continúa la… pic.twitter.com/sfBKJHHhap— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 1, 2025
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió en sus redes sociales diferentes encuestas sobre la aprobación de Sheinbaum. “¡365 días después el pueblo de México está con su gobierno!”, escribió el funcionario.
Hoy se cumple un año del gobierno de la primera presidenta en la historia de nuestro país, la Dra. @Claudiashein.— Mario Delgado (@mario_delgado) October 1, 2025
¡365 días después el pueblo de México está con su gobierno!
Tenemos #MuchaPresidenta. ✨️👏🏼🙌🏽 pic.twitter.com/qVhtuCJIT9
Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que Sheinbaum es una mujer “brillante, cercana al pueblo y todo terreno” y compartió un video con momentos del primer año de gobierno de la presidenta.
Hoy conmemoramos el primer año de gobierno de @Claudiashein, la primera Presidenta en la historia de nuestra Patria. Una mujer emanada de nuestro Movimiento: brillante, cercana al pueblo y todo terreno.— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 1, 2025
Hoy más que nunca, el pueblo de México tiene razones para sentirse… pic.twitter.com/pTyZplynLO
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sostuvo que Sheinbaum llegó a la presidencia para “dar continuidad al segundo piso de la #CuartaTransformación”.
Hace un año, México escribió una nueva página en su historia: llegó la primera mujer presidenta, @Claudiashein, a gobernar nuestro país y dar continuidad al segundo piso de la #CuartaTransformación.— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 1, 2025
Con ella llegaron nuestras abuelas, madres, hermanas e hijas.
Porque con la… pic.twitter.com/JsxhP9L6wD
Mientras tanto, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destacó que en el primer año de su gobierno la presidenta demostró ser “una gobernante eficaz, con proyecto de transformación, objetivos específicos claros, gran capacidad de trabajo, método y sistematicidad, convicciones sociales y cariño por la gente, valentía para defender a México, talento para negociar lo mejor para el país, inteligencia para informar y contrarrestar ataques, así como una amplia visión de Estado que ha dado ya numerosos frutos”.
Hoy se cumple un año de que tomó protesta como Presidenta la Doctora @Claudiashein.— Martí Batres (@martibatres) October 1, 2025
Este breve lapso ha sido suficiente para observar la gestión de una gobernante eficaz, con proyecto de transformación, objetivos específicos claros, gran capacidad de trabajo, método y… pic.twitter.com/3qcCxW1IVW
Quien rompió con las felicitaciones es Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, luego de que Sheinbaum se pronunciara sobre las propiedades del político de oposición que fueron expropiadas en Campeche, donde gobierna la morenista Layda Sansores.
“Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, publicó ‘Alito’.
Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025
En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.
Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M