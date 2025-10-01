Políticos felicitan a Sheinbaum a un año de convertirse en la presidenta de México

La mandataria compartió por su parte un agradecimiento al cumplir su primer año de gobierno a través de un video que muestra desde escenas de su infancia y de su activismo político como estudiante de la UNAM, hasta el momento en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le colocó la banda presidencial y su trabajo actual en territorio.

“Soy una ciudadana más en este hermoso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo”, afirma Sheinbaum en el video.

Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/eNQp2vpDmq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió una felicitación a la presidenta, a quien calificó como “una líder honesta, trabajadora, inteligente, sensible y con convicción humanista”.

#Hoy hace un año del hecho histórico que ha marcado la vida reciente de nuestro país: por primera vez en 200 años, una mujer asumió la Presidencia de la República. Con @Claudiashein, una líder honesta, trabajadora, inteligente, sensible y con convicción humanista, continúa la… pic.twitter.com/sfBKJHHhap — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 1, 2025

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió en sus redes sociales diferentes encuestas sobre la aprobación de Sheinbaum. “¡365 días después el pueblo de México está con su gobierno!”, escribió el funcionario.

Hoy se cumple un año del gobierno de la primera presidenta en la historia de nuestro país, la Dra. @Claudiashein.



¡365 días después el pueblo de México está con su gobierno!



Tenemos #MuchaPresidenta. ✨️👏🏼🙌🏽 pic.twitter.com/qVhtuCJIT9 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 1, 2025

Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que Sheinbaum es una mujer “brillante, cercana al pueblo y todo terreno” y compartió un video con momentos del primer año de gobierno de la presidenta.

Hoy conmemoramos el primer año de gobierno de @Claudiashein, la primera Presidenta en la historia de nuestra Patria. Una mujer emanada de nuestro Movimiento: brillante, cercana al pueblo y todo terreno.



Hoy más que nunca, el pueblo de México tiene razones para sentirse… pic.twitter.com/pTyZplynLO — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 1, 2025

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sostuvo que Sheinbaum llegó a la presidencia para “dar continuidad al segundo piso de la #CuartaTransformación”.