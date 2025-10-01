Publicidad

presidencia

Políticos felicitan a Sheinbaum a un año de convertirse en la presidenta de México

"Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos", publicó la presidenta de México al cumplir el primer año de su gobierno para agradecer a las mexicanas y los mexicanos.
mié 01 octubre 2025 03:26 PM
Sheinbaum conferencia Palacio Nacional
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional este 1 de octubre en el primer aniversario de su toma de protesta como mandataria del país. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

Funcionarios y políticos enviaron su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer aniversario desde su toma de protesta el 1 de octubre de 2024, cuando se convirtió en la primera mujer en gobernar el país.

La mandataria compartió por su parte un agradecimiento al cumplir su primer año de gobierno a través de un video que muestra desde escenas de su infancia y de su activismo político como estudiante de la UNAM, hasta el momento en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le colocó la banda presidencial y su trabajo actual en territorio.

“Soy una ciudadana más en este hermoso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo”, afirma Sheinbaum en el video.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió una felicitación a la presidenta, a quien calificó como “una líder honesta, trabajadora, inteligente, sensible y con convicción humanista”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió en sus redes sociales diferentes encuestas sobre la aprobación de Sheinbaum. “¡365 días después el pueblo de México está con su gobierno!”, escribió el funcionario.

Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que Sheinbaum es una mujer “brillante, cercana al pueblo y todo terreno” y compartió un video con momentos del primer año de gobierno de la presidenta.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sostuvo que Sheinbaum llegó a la presidencia para “dar continuidad al segundo piso de la #CuartaTransformación”.

Mientras tanto, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destacó que en el primer año de su gobierno la presidenta demostró ser “una gobernante eficaz, con proyecto de transformación, objetivos específicos claros, gran capacidad de trabajo, método y sistematicidad, convicciones sociales y cariño por la gente, valentía para defender a México, talento para negociar lo mejor para el país, inteligencia para informar y contrarrestar ataques, así como una amplia visión de Estado que ha dado ya numerosos frutos”.

Quien rompió con las felicitaciones es Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, luego de que Sheinbaum se pronunciara sobre las propiedades del político de oposición que fueron expropiadas en Campeche, donde gobierna la morenista Layda Sansores.

“Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, publicó ‘Alito’.

