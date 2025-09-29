EU reconoce que debe controlar las armas con "Misión Cortafuegos", dice Sheinbaum

El sábado pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se realizó la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos en la que se anunció “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

El propósito de esa iniciativa interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera para lo que se incrementarán operativos, se fortalecerán investigaciones y se implementará tecnología de identificación balística.

COMUNICADO. "Instalación del Grupo de implementación de seguridad México–Estados Unidos".https://t.co/eouWGZrmZT pic.twitter.com/5kDlGlxldz — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 27, 2025

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum explicó que el “Misión Cortafuegos” es parte del acuerdo vigente entre México y Estados Unidos llamado "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley".

Señaló que a diferencia de otros gobiernos, Estados unidos reconoce que es clave para controlar el tráfico de armas a México, las cuales están relacionadas con el 70% de los homicidios dolosos que ocurren al año en territorio mexicano.

“Durante años, Estados Unidos no aceptó que era un problema o hizo el operativo ‘Rápido y Furioso’, con la anuencia de (Felipe) Calderón y el presidente (Barack) Obama en Estados Unidos para supuestamente poner chips en las armas de Estados Unidos y venderlas a México, a propósito la venta y ¿qué fue lo que hicieron?, los grupos delictivos le quitaron el chip y se usaron de esas armas para fortalecer a los a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación”, recordó.