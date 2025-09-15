Publicidad

presidencia

Con hilo dorado y bordado a mano, así se hizo la banda presidencial de Sheinbaum

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional confeccionaron y cosieron la banda presidencial que portará la noche de este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante el grito de Independencia
lun 15 septiembre 2025 05:03 PM
sheinbaum-banda-presidencial-15-grito.jpg
La banda presidencial que portará esta noche la presidenta Claudia Sheinbaum esta noche fue confeccionada en Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La noche de este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum portará una banda presidencial confeccionada a su medida.

Mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron las encargadas de cortar, coser y bordar la banda de la primera mujer en dar el grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional.

En las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional se elaboró la banda presidencial. Las encargadas de la confección fueron las militares Laura Jocelyn Velázquez Cruz, Evangelina Rentería de la Cruz y Tonantzi Blancas Constantino.

En esa fábrica, ubicada en Iztapalapa, se elaboran las vestimentas de los soldados.

banda-presidencial-sheinbaum-3.jpeg

Para la hechura se requieren tres lienzos de razo americano en color rojo, tres en color verde y tres más en tono blanco. Para coser la banda se utiliza hilo poliéster de los mismos tonos.

banda-presidencial-sheinbaum-4.jpeg
Foto: Presidencia de México.

Para la elaboración de la banda se requieren de 27 operaciones, entre ellas un bordado a mano y uno a máquina.

banda-presidencial-sheinbaum-1.jpeg

El escudo nacional está hecho de canutillo plata y dorado. De acuerdo con la Ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales, el escudo debe ir en el pecho del portador.

"Tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la Banda rematarán con un fleco dorado", refiere el artículo 34.

banda-presidencial-sheinbaum-.jpeg

Antes de pasar al bordado del escudo, la banda presidencial es planchada y probada al maniquí con las medidas de la presidenta Sheinbaum.

banda-presidencial-sheinbaum-2.jpeg

En la línea de bordado se colocan uno a uno los elementos que llevará el escudo nacional. Es el proceso que más tiempo toma.

La presidenta de la República solo puede portar la banda en cuatro ocasiones:
I.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
II.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión;
III.- En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre y
IV.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno mexicano.

banda-presidencial-sheinbaum-5.jpeg

La banda presidencial debe colocarse del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura. En la parte inferior se bordó la leyenda "Dra. Claudia Sheinbaum Pardo" en tono dorado.

banda-presidencial-sheinbaum-6.jpeg

Una vez concluida la elaboración de la banda presidencial, se guarda en una caja de madera. Previo a la ceremonia de este 15 de septiembre, las mujeres militares se la llevaron a Sheinbaum a Palacio Nacional para que se la probara.

banda-presidencial-sheinbaum-7.jpeg

