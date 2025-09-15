Con hilo dorado y bordado a mano, así se hizo la banda presidencial de Sheinbaum

La noche de este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum portará una banda presidencial confeccionada a su medida.
Mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron las encargadas de cortar, coser y bordar la banda de la primera mujer en dar el grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional.
En las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional se elaboró la banda presidencial. Las encargadas de la confección fueron las militares Laura Jocelyn Velázquez Cruz, Evangelina Rentería de la Cruz y Tonantzi Blancas Constantino.
En esa fábrica, ubicada en Iztapalapa, se elaboran las vestimentas de los soldados.
Para la hechura se requieren tres lienzos de razo americano en color rojo, tres en color verde y tres más en tono blanco. Para coser la banda se utiliza hilo poliéster de los mismos tonos.
Para la elaboración de la banda se requieren de 27 operaciones, entre ellas un bordado a mano y uno a máquina.
"Tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la Banda rematarán con un fleco dorado", refiere el artículo 34.
Antes de pasar al bordado del escudo, la banda presidencial es planchada y probada al maniquí con las medidas de la presidenta Sheinbaum.
En la línea de bordado se colocan uno a uno los elementos que llevará el escudo nacional. Es el proceso que más tiempo toma.
La presidenta de la República solo puede portar la banda en cuatro ocasiones: I.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; II.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión; III.- En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre y IV.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno mexicano.
La banda presidencial debe colocarse del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura. En la parte inferior se bordó la leyenda "Dra. Claudia Sheinbaum Pardo" en tono dorado.
Una vez concluida la elaboración de la banda presidencial, se guarda en una caja de madera. Previo a la ceremonia de este 15 de septiembre, las mujeres militares se la llevaron a Sheinbaum a Palacio Nacional para que se la probara.