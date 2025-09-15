Con hilo dorado y bordado a mano, así se hizo la banda presidencial de Sheinbaum

En las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional se elaboró la banda presidencial. Las encargadas de la confección fueron las militares Laura Jocelyn Velázquez Cruz, Evangelina Rentería de la Cruz y Tonantzi Blancas Constantino.

En esa fábrica, ubicada en Iztapalapa, se elaboran las vestimentas de los soldados.

(Foto: Presidencia de México.)

Para la hechura se requieren tres lienzos de razo americano en color rojo, tres en color verde y tres más en tono blanco. Para coser la banda se utiliza hilo poliéster de los mismos tonos.

Foto: Presidencia de México.

Para la elaboración de la banda se requieren de 27 operaciones, entre ellas un bordado a mano y uno a máquina.

(Foto: Presidencia de México.)

El escudo nacional está hecho de canutillo plata y dorado. De acuerdo con la Ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales, el escudo debe ir en el pecho del portador.

"Tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la Banda rematarán con un fleco dorado", refiere el artículo 34.

(Foto: Presidencia de México.)

Antes de pasar al bordado del escudo, la banda presidencial es planchada y probada al maniquí con las medidas de la presidenta Sheinbaum.

(Foto: Presidencia de la República.)

En la línea de bordado se colocan uno a uno los elementos que llevará el escudo nacional. Es el proceso que más tiempo toma.