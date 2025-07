Chocolate del Bienestar llegará a tiendas: ¿dónde comprarlo y cuál es su precio?

Precio del Chocolate del Bienestar

-La barra de 20 gramos costará 14 pesos.

-El chocolate en polvo de 400 gramos 38 pesos.

-El chocolate de mesa de 540 gramos 96 pesos.

Porcentaje de cacao

La barra de chocolate será de 20 gramos y tendrá 50% de cacao.

“Estamos hablando 40% de pasta de cacao y 10% de manteca de cacao. La manteca que trae el cacao solo está trayendo 35% de azúcar, es azúcar de caña natural. No estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcolorantes, esto es lo que significa, pero también no les estamos poniendo saborizantes artificiales. Es una barra que es una golosina, una golosina sana”, explicó.

En el caso del chocolate en polvo, comentó que tiene 30% de cacao: “Puede ser una bebida muy nutritiva si la tomamos con leche y también con alguna fruta”, dijo.

(Mario Jasso/Cuartoscuro)

En el chocolate de mesa, el contenido de cacao es de 35%, lo que aporta grasa vegetal, que se metaboliza de manera distinta a las grasas animales.

La funcionaria explicó que entre los beneficios que aportará el chocolate están las vitaminas, minerales y grasas saludables que ayudan a la energía, los huesos y el sistema cardiovascular.

¿Tendrá sellos de exceso de azúcares?

Sí, el chocolate tiene sellos por exceso de azucares, exceso de calorías y exceso de grasas saturadas.

La secretaria María Luisa Albores detalló que estos chocolates no tienen azúcar sintética, sino que se usa el azúcar de caña.

"Se vuelve importante porque no está pasando por otros procesos, por eso tiene los tres sellos", dijo.

Explicó que al ser de cacao, hay grasa, pero es saludable. Es algo similar al aguacate, comentó.

"Para nosotros era muy importante que saliera nuestro producto con lo bueno que tiene el cacao", dijo.

¿Dónde comprar Chocolate del Bienestar?

El Chocolate del Bienestar se podrá adquirir en las Tiendas del Bienestar, pero la distribución será por etapas.

“Vamos a llegar a todas nuestras tiendas, estamos planteando tres meses de trabajo para que podamos llevar todos estos productos directamente del campo chiapaneco, del campo tabasqueño, a toda la república, para que las y los mexicanos consumamos un excelente producto”, indicó.

Primera etapa:

-Ciudad de México.

-Estado de México.

-Michoacán.

-Morelos.

-Puebla.

-Tlaxcala.

Segunda etapa:

-Colima.

-Guerrero.

-Guanajuato.

-Hidalgo.

-Jalisco.

-Nayarit.

-Oaxaca.

-Querétaro.

-Veracruz.

Tercera etapa:

-Aguascalientes.

-Campeche.

-Chiapas.

-Chiahuahua.

-Coahuila.

-Durango.

-Nuevo León.

-Quintana Roo.

-San Luis Potosí.

-Tabasco.

-Tamaulipas.

-Yucatán.

-Zacatecas.

Cuarta etapa:

-Baja California.

-Baja California Sur.

-Sinaloa.

-Sonora.