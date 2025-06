Sheinbaum propuso acuerdo a Trump; Ebrard viajará a EU para afinar detalles

Trump se disculpó y la invitó a Washington

La presidenta detalló que, debido a que su homólogo se retiró anticipadamente de la Cumbre del G7 y por lo tanto se canceló el encuentro bilateral que tenían, se acordó una llamada telefónica, en la cual Trump se disculpó e incluso le hizo la sugerencia de que la mandataria pasara a Washington.

“En comunicación con su equipo para ver cómo recuperamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2:00 de la tarde del lugar donde estábamos en Canadá y él en Washington, para él eran las 4:00 de la tarde, para nosotros las 2:00 de la tarde. Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral, incluso me dijo ‘¿no puede pasar por Washington de regreso a México?’, le dije ‘bueno, no, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos’”, compartió.

La presidenta calificó como muy buena la conversación con Trump y acusó que la oposición muestra su ignorancia cuando afirma que la cancelación de la reunión fue un desaire a México.

“Es ignorante querer tergiversar la realidad para decir que el presidente Trump se fue para no reunirse con nosotros, un absurdo. Si no ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada. Él se retiró y dio los argumentos y vimos todos las publicaciones en su red social muy preocupantes, la verdad por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay hoy entre Israel e Irán”, afirmó.

La presidenta destacó que como parte e su viaje a Canadá tuvo importantes acercamientos con Canadá, Alemania, India y la Unión Europea, sin embargo, resaltó que para este año no prevé más viajes internacionales.