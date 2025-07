Sheinbaum considera una contradicción la resolución del INE por 'acordeones'

“Las personas llevaban una lista de por quién votar porque eran muchísimas boletas, aquí lo preguntamos, ¿quién llevó su lista para poder recordar por qué personas votar? porque eran varias boleta federales varias boletas estatales y si uno había estudiado pues por quién iba a votar pues difícilmente se lo aprendió de memoria”, comentó.

Sheinbaum consideró que detrás de las críticas hay una intención de desvirtuar la elección, pese a ello, es mejor ese método de elección que el que predominó por años y que consistía en que el Ejecutivo presentaba una propuesta de terna y el Legislativo era quien definía al ministro.

“Quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial principalmente los adversarios, mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República, eso no hay manera, aunque algunos este no les guste eso, no hay manera de debatirlo, porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna”, recordó.