La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no caerá en provocaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), con quienes no se llegó a un acuerdo durante la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y Educación.

“Ha sido difícil para la ciudadanía pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”, planteó la presidenta.