"Cuando nosotros decimos que la 4T es justicia, obviamente significa justicia social y para los pueblos indígenas, pero también representa un buen sistema de justicia en el país”, dijo la presidenta.

"La justicia no ha sido pareja, hay mucha corrupción, históricamente se ha atendido al que tiene dinero y para el que no tiene dinero, al pobre, no hay justicia", agregó.

Al encabezar el Plan de Justicia en la Sierra Tarahumara, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la mandataria nacional invitó a los ciudadanos a votar el próximo domingo 1 de junio por jueces, magistrados y ministros "cercanos al pueblo".