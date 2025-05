Sheinbaum: impuesto a remesas es inaceptable; nos movilizaremos si es necesario

"No estamos de acuerdo, es incluso, en Estados Unidos, inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos", dijo la mandataria sobre la propuesta, que todavía no ha llegado al pleno de la Cámara de Representantes.

Sheinbaum remarcó que México es el segundo mayor receptor de remesas desde Estados Unidos, donde viven cerca de 40 millones de personas de origen mexicano. El primero es la India pero la medida también afecta a muchos otros países latinoamericanos, agregó.

"Estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder presentar (exponer) ante los congresistas que es una medida que es inaceptable", dijo la presidenta.

“Si es necesario nos vamos a movilizar"

La mandataria aseveró que si es necesario se movilizaran, sin embargo, esperaran la decisión que tomen las autoridades de Estados Unidos.

"Nuestro objetivo es que esa ley o ese esa modificación, que no pasen los impuestos a las remesas. (...) No, esperemos que no suceda, si es necesario nos vamos a movilizar", indicó.

Aseguró que se protegerá a las familias mexicanas porque “es muy injusto".